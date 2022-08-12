نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع التنسيق للثانوية العامة وخطوات التسجيل || وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقوم حاليا آلاف الطلاب وأولياء أمورهم بالبحث عن الكليات المتوفرة في المرحلة الأولى قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الثانوي العام 2022 سواء كانت أدبية أو علمية أو رياضية أو والحد الأدنى لكل قسم كما هو محدد من قبل موقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم، كما أشار طارق شوقي أن لا داعي للقلق فكل طالب له مكان في جامعات وكليات ومعاهد الدولة.
تنسيق الجامعات 2022-2023
أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار افتتاح المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد الحكومية، موضحًا أن جميع مراحل أنشطة التنسيق الجامعي إلكترونية بالكامل.
وصرح عادل عبد الغفار في تصريحات متلفزة، أن اليوم 11 أغسطس هو آخر يوم لطلبة الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات.
وذكر أيضا أن بعض الكليات تتطلب من الطلاب اجتياز اختبارات القدرات، مثل كلية الإعلام وكلية التمريض، وكذلك بعض أقسام كلية التربية النوعية والفنون والرياضة وكلية الفنون الجميلة.
إجراءات التسجيل على موقع التنسيق
لتسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2022 كما يجب على الطلاب اتخاذ إجراءات محددة.
- الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق بالضغط على رابط موقع تنسيق التعليم الثانوي العام 2022
- أدخل رقم المقعد وكلمة المرور للطالب.
- إدخال تفضيلات الكلية بالترتيب الذي يختاره الطالب مع مراعاة إرشادات التوزيع الجغرافي.
قواعد مكتب التنسيق
أعلنت وزارة التعليم العالي عن قواعد مكتب التنسيق وطريقة ترتيب الرغبات والاختيارات مشيرة إلى:
- يجب على الطالب تحديد طريقة اختيار الرغبات سواء في قطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو في الجامعات.
- ومن ثم اختيار الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به من خلال قوائم التوزيع الجغرافي التدريجي التي تم تطويرها ضمن القواعد للحد من الاغتراب ثم يختار الطالب قطاع التخصص المطلوب.
- وتنقسم قائمة الكليات المتاحة للقبول إلى ثلاث مجموعات بناءً على الإدارة التربوية التي تنتمي إليها مدرسة الطالب.
- كما يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الثاني كما يجوز له التبديل بين التخصصات إذا تم استيفاء شروط معينة.
- يمكنك طباعة تسجيل الرغبات التي أدخلتها، ويمنحك البرنامج إيصالًا برقم محدد وتاريخ ووقت تقدمك.
- يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك بحيث يمكنك الرجوع إليها حسب الحاجة، وإذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات، فإن البرنامج يتتبع التغييرات (هذا متاحا لك) كن على علم بأن الكمبيوتر سيحتفظ فقط بآخر تغيير، وسيعكس التنسيق أحدث تغييرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط موقع التنسيق للثانوية العامة وخطوات التسجيل || وزارة التربية والتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.