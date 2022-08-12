نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع التنسيق للثانوية العامة وخطوات التسجيل || وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم حاليا آلاف الطلاب وأولياء أمورهم بالبحث عن الكليات المتوفرة في المرحلة الأولى قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الثانوي العام 2022 سواء كانت أدبية أو علمية أو رياضية أو والحد الأدنى لكل قسم كما هو محدد من قبل موقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم، كما أشار طارق شوقي أن لا داعي للقلق فكل طالب له مكان في جامعات وكليات ومعاهد الدولة.

تنسيق الجامعات 2022-2023

أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار افتتاح المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد الحكومية، موضحًا أن جميع مراحل أنشطة التنسيق الجامعي إلكترونية بالكامل.

وصرح عادل عبد الغفار في تصريحات متلفزة، أن اليوم 11 أغسطس هو آخر يوم لطلبة الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات.

وذكر أيضا أن بعض الكليات تتطلب من الطلاب اجتياز اختبارات القدرات، مثل كلية الإعلام وكلية التمريض، وكذلك بعض أقسام كلية التربية النوعية والفنون والرياضة وكلية الفنون الجميلة.

إجراءات التسجيل على موقع التنسيق

لتسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2022 كما يجب على الطلاب اتخاذ إجراءات محددة.

الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق بالضغط على رابط موقع تنسيق التعليم الثانوي العام 2022

أدخل رقم المقعد وكلمة المرور للطالب.

إدخال تفضيلات الكلية بالترتيب الذي يختاره الطالب مع مراعاة إرشادات التوزيع الجغرافي.

قواعد مكتب التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي عن قواعد مكتب التنسيق وطريقة ترتيب الرغبات والاختيارات مشيرة إلى: