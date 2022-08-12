نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اقسط من اكسترا في السعودية للايفون 13؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اقسط من اكسترا وما هي عروض التقسيط من اكسترا في السعودية؟ وهل يمكن الحصول على الجوالات بنظام تقسيط بسعر الكاش أم لا؟ حيث أن متجر اكسترا يعتبر من أهم وأفضل المتاجر التي تقدم خصومات على منتجات كثيرة لكي ترضي أذواق كافة العملاء من بينها تقديم عروض extra السعودي اليوم على الغسالات والثلاجات، ويمكن الحصول على منتجات بالتقسيط عبر برنامج تسهيل للتقسيط للتمويل كما يمكن تقسيط الجوالات بأكثر من وسيلة من بينها طريقة شراء جوال اقساط من stc والتي تتطلب توافر كافة شروط stc لتقسيط الجوالات.

كيف اقسط من اكسترا

عن طريق الإنترنت يمكن الحصول على المنتجات بالتقسيط وذلك من خلال تقسيط المشتريات عبر اكسترا، لهذا زاد السؤال عن كيف اقسط من اكسترا وهو كما يلي:

الدخول إلى موقع اكسترا السعودية.

النقر على تسهيل للتمويل.

اطلع على الأوراق المطلوبة وأبرز المميزات والشروط.

قم بالنقر على قدم طلبك الآن.

يتعين كتابة كافة المعلومات المطلوبة من خلال الاستمارة فور تفعيلها من خلال الموقع.

وعندما ترسل كافة البيانات سيتم الرد عليك وتقديم التقسيط على كافة المنتجات.

أيفون 13 أقساط من اكسترا

هناك العديد من المتطلبات اللازمة للحصول على فرصة تقسيط ايفون 13 من خلال متجر اكسترا في السعودية، ومن بين تلك المتطلبات ما يلي:

نسخة من البطاقة الشخصية وهي الهوية الوطنية للمواطن حامل الجنسية السعودية.

وإذا حصل غير السعودية على الإقامة فإنه يمكنه التقسيط بعد تقديم نسخة منها.

لا بد من تقديم إثبات الدخل الشهري أو صافي الراتب وذلك من خلال شهادة التعريف بالراتب الصادرة من مؤسسات العمل بالسعودية.

كما يتعين تقديم نسخة من العنوان الوطني لكي يتم التحقق من كافة البيانات.

تمويل تسهيل من اكسترا

بعد أن تسجل طلبك إلى متجر اكسترا تستطيع الحصول على العديد من المميزات ومن أبرزها قبول طلبك في الحال وبدون الكفيل أو تحويل الرواتب إلى أي جهة من الجهات السعودية بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضًا تقسيط الجوالات بعد حصولك على تمويل بحد أقصى 60 ألف ريال سعودي وسدادها على مدار ثلاث سنوات بدفعات شهرية.