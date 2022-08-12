نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع تنسيق الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الاولى 2022 لطلاب العلمي والأدبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تنسيق الثانوية العامة، بعد مرور حوالي اسبوع على طرح نتيجة الثانوية العامة قد تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي عن موقع تنسيق الثانوية العامة، وذلك ليبدأ كافة الطلاب في التعرف على الموقع المخصص للتنسيق ولبدء ملئ الرغبات الخاصة بالكليات والمعاهد، حيث قد بدأ التقديم في الموقع الخاص بالتنسيق بدءًا من يوم الخميس الماضي والذي قد وافق يوم 10 اغسطس 2022، حيث قد بدأ كافة الطلاب بالتساؤل عن الموقع المخصص للتنسيق وبدء ملئ البيانات في المرحلة الاولى الخاصة بالتقديم.

موقع تنسيق الثانوية العامة

تم الاعلان من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موقع تنسيق الثانوية العامة، ليبدأ الطلاب في التسجيل ومن الجدير بالذكر أن المعامل متاحة للطلاب بدءًا م الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، ليتمكن الطلاب من التقديم في المواعيد المخصصة بذلك، بالاضافة إلى ذلك فقد تم الاعلان من قبل رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا أنه فور فتح باب التقديم للمرحلة الاولى فقد تقدم ما يقرب من 7 آلاف طالب وطالبة، ليتم استقبال باقي الطلبات خلال الايام المقبلة.

لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل السيد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي ان اجراءات ادخال الطلاب للرغبات الخاصة بهم داخل الموقع الالكتروني للتنسيق تسير على أكمل وجه، حيث قد أكد على كافة الطلاب بضرورة كتابة البيانات الخاصة بهم بشكل صحيح، لتتم اتاحة عملية تعديل الرغبات الخاصة بالطلاب في تمام الساعة السابع مساءًا من يوم الاثنين القادم والذي يوافق يوم 15 اغسطس 2022.

الدخول إلى موقع تنسيق الثانوية العامة