نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tansik.digital.gov.eg موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2022 (أدبي – علمي) في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2022 فقد وفر الموقع الإلكتروني للتنسيق الباب لطلاب المرحلة الأولي حتي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم، حيث انطلقت هذه المرحلة منذ يوم 11 من شهر أغسطس الحالي وستستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر، حيث يوجد ثلاثة مراحل للتنسيق ليتم القبول بالمعاهد والجامعات الحكومية لهذا العام 2022م، وذلك طبقًا لمجموع الطالب وتوضحها وزارة التعليم العالي طبقًا لبيان رسمي لها، وسنوضح فيما يلي تصريحات المشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني.

موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2022

فتح موقع التنسيق الإلكتروني التسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

تسجيل تنسيق المرحلة الأولى 2022.

يكتب الطالب رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

ورمز التحقق المرئي

ثم الضغط على متابعة.

استكمال البيانات المطلوبة.

ثم البدء في تسجيل 75 رغبة بالكليات التي يختارها الطالب.

الضغط على حفظ وطباعة الرغبات بالترتيب.

تصريحات المشرف العام لمكتب التنسيق الإلكتروني

بينا المشرف العام لمكتب التنسيق السيد عطا أن عدد طلاب المرحلة الأولي قد بلغ حوالي 118 ألف طالبة وطالب، كما نصح الطلاب بضرورة التأني عند كتابة رغباتهم وأن يدون الطالب الرغبات المطلوبة بشكل دقيق والذي يبلغ عددهم 75 رغبة، ويتمكن أي طالب من التعديل على رغباته خلال أيام المرحلة، كما أضاف عطا أن عملية تسجيل الرغبات متوفرة بالجامعات مجانًا وتتيح مرشدين لمعاونة الطلاب، موضحًا أن التسجيل يتم طبقًا للموقع الجغرافي للطالب.

تعليمات الولوج لمعامل الجامعات لتسجيل الرغبات

أكدت وزارة التعليم العالي على تمكن الطلاب من تسجيل الرغبات بمعامل الحاسبات في مختلف الجامعات المصرية أثناء المدة المخصصة لكل مرحلة على حده، كما أن هذه المعامل تكون متاحة ابتداًء من الساعة 9 صباحًا وإلى الساعة 3 عصرًا، وينبغي الحفاظ على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما أكدت الوزارة أنه لن يسمح لأي طالب بالولوج للمعمل بدون لبس الكمامة، وذلك للحماية من الوباء المستجد.

طريقة معرفة الطالب للكلية المرشح لها

عقب انتهاء أيام المرحلة وإعلان النتيجة يتمكن الطالب من الدخول للموقع الإلكتروني للتنسيق مرة أخرى ومعرفة الكلية المرشح لها، ومن ثم يستطيع طباعة البطاقة الخاصة بالترشيح.

وبذلك نكون قد بينا كل التفاصيل الخاصة بموقع التنسيق الإلكتروني لهذا العام 2022م.