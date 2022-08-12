الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية فى وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن المملكة تؤكد وقوفها المطلق إلى جانب السعودية فى وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ووقوفها إلى جانب الأشقاء فى السعودية فى كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم.
وأشاد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، بقدرة الأجهزة الأمنية السعودية للتصدى بعزيمة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الأشقاء فى السعودية، وآخرها العملية الأمنية التى نفذتها الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على مطلوب بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف، مما أسفر عن إصابة أحد المقيمين وثلاثة من رجال الأمن.
وأعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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