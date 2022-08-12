وزير الخارجية السويسرى يتسلم رسالة خطية من رئيس الإمارات

جاء ذلك خلال استقباله فى مدينة لوكارنو بسويسرا، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، حيث سلمه الرسالة الخطية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائى الإماراتى السويسرى، فى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وناقش الجانبان قضايا المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمى والدولى وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد رئيس الاتحاد السويسرى، على العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التى تربط بين البلدين وتطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات فى مختلف المجالات.
من جانبه، أكد الشيخ عبدالله بن زايد، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقات التعاون الثنائى مع سويسرا بما يعود بالنفع على شعبى البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة، مشيرا إلى وجود مجالات واعدة للشراكة بين البلدين تسهم فى دعم مسارات التنمية والازدهار المستدام فيهما.
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