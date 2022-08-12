العالم اليوم - ترشح بنزيمة ورونالدو وهالاند للكرة الذهبية وميسي خارج السباق

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 10:23 مساءً - أعلنت مجلة فرانس فوتبول أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بين 30 مرشحا لنيل جائزة الكرة الذهبية المرموقة.

واستمتع الدولي الفرنسي بموسم رائع مع ريال مدريد وسجل 44 هدفا في 46 مباراة وساعد الفريق على الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ولم يتم ترشيح ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة سبع مرات، هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضا عن السباق.

ومن بين المرشحين الآخرين كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي انضم لتوه من بروسيا دورتموند وأيضا محمد صلاح نجم ليفربول الذي تقاسم الموسم الماضي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتم إعلان الفائز بالجائزة في 17 أكتوبر. وتمنح الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعب خلال الموسم العادي من أغسطس إلى يوليو بدلا من الفترة خلال عام ميلادي.