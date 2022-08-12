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عمر شويل - جدة مساعدة هيئة الأعمال الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يتابع الاستعلام عنها جميع الراغبين في الحصول على المساعدة العاجلة، وهنالك العديد من الجمعيات الخيرية في دولة الإمارات التي تقوم بتقديم المساعدات المتنوعة، حيث هنالك الجمعيات التي تقوم بتقديم المساعدة الإغاثية والمساعدات المالية العاجلة وأيضا الجمعيات التي تقم بتقديم المساعدات العلاجية مثل جمعية الهلال الأحمر الإماراتي وغيرها من الجمعيات التي تقدم الخدمات للمواطنين أو المقيمين كذلك.

[مساعدة هيئة الأعمال الخيرية] رابط موقع بوابة تسجيل طلب مساعدة مالية Ico.org.ae

وهنالك الجمعيات والهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات والتي تعمل على مدار العام ومنها من يعمل في أيام محددة من أيام الأسبوع، مثل مساعدات ديوان ولي العهد، بينما توجد مؤسسات إنسانية أخرى تفاح باب التسجيل فيها في فترات محددة لاستقبال عدد محدد من الطلبات ثم تقوم بإغلاق باب التسجيل بعد ذلك، مثل جمعية الإحسان الخيرية وغيرها.

هيئة الأعمال الخيرية في الإمارات

من الهيئات الخيرية في دولة الإمارات وتتميز بتقديم المساعدات العاجلة للإماراتيين وغير الإماراتيين، كما تقوم الهيئة بتقديم المشروعات لغير القادرين، وذلك من خلال توفير راس المال والآلية والتصريح بهذا العمل بما يعود بالنفع على غير القادرين ويكون بديا عن المساعدة النقدية التي تقدم فقط، وتعتبر من الجمعيات المتميزة في هذا المجال، وتعتبر من اقدم الجمعيات الخيرية في الدولة منذ إنشاءها في عام 1989.

ما هي الخدمات التي تقوم بها هيئة الأعمال الخيرية

بدأت الجمعية بتقديم المساعدات إلى كل من يتقدم بالطلبات وشملت بالتدريج جميع النواحي الإنسانية:

تقوم بتقديم المساعدات المالية للأسر الغير قادرة والايتام.

يتم توفير التمويل اللازم للمشروعات الناشئة والصغيرة بما يكون دعم ملائم للراغبين في العمل من غير القادرين.

تقوم بتقديم الخدمات الإغاثية للمنكوبين والمكروبين بتقديم المساعدات العاجلة وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة.

يتم تقديم خدمات التزويج وتوفير نفقات الزواج وتجهيز الايتام وغيرها.

شروط الحصول على مساعدة هيئة الأعمال الخيرية

يجوز لأي شخص التقديم في طلب مساعدة من الهيئة الإنسانية.

يجب تعبئة كافة بيانات صاحب الطلب دون نقصان.

يتم تسجيل رقم هاتف نقال أو بريد إلكتروني خاص.

تستقبل الهيئة عدد محدد لحين استكمال العدد المطلوب.

يتم استقبال طلبات إماراه عجمان في الوقت الراهن وكذلك إمارة رأس الخيمة.

تقوم باستقبال الإماراتيين والمقيمين أصحاب الإقامات السارية.

يجب مرور عام على الأقل من الحصول على آخر مساعدة من الهيئة.

كيف اقدم على طلب مساعدة من هيئة الأعمال الخيرية