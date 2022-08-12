استمرار قيد الناخبين فى انتخابات رئاسة النمسا حتى 8 سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، فى بيان، اليوم، أنه يحق تسجيل النمساويين الذين بلغوا سن 16 عاما بحلول يوم الانتخابات ولم يتم استبعادهم من التصويت لأسباب محددة.

وأوضحت أنه يجب على النمساويين الذين يعيشون فى الخارج والذين يرغبون فى المشاركة فى الانتخابات التقدم بطلب للقيد فى سجل الناخبين إذا لم يكونوا مسجلين بالفعل، وفى الوقت نفسه يمكنهم التقدم بطلب اقتراع غيابى.

وأشارت إلى أنه يجب إرسال طلب التسجيل فى السجل الانتخابى ونسخة من بطاقة الهوية الرسمية إلى البلدية أو مكتب المقاطعة التابع لآخر مكان إقامة رئيسى فى النمسا، حيث من المتوقع أن يتم إرسال بطاقات الاقتراع الغيابى مباشرة من قبل البلدية النمساوية المسئولة اعتبارا من 13 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن 20 مرشحا يخوضون انتخابات الرئاسة فى النمسا فى 9 أكتوبر المقبل يتقدمهم الرئيس الحالى ألكسندر فان دير بيلين، الذى يسعى لولاية ثانية فى السلطة مدتها 6 سنوات.