جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته، اليوم الجمعة، خلال حفل تخرج 98 ضابطا من ضباط الشرطة الجدد فى ولاية شتايرمارك النمساوية بحضور الوزير وقيادات الأمن وعائلات الضباط الجدد.
وأعرب الوزير عن سعادته لأن المزيد والمزيد من الشباب والشابات على استعداد لتحمل مسئولية بلدنا كضباط شرطة على الرغم من المخاطر الأمنية المتنامية.
وأوضح الوزير أن الحفاظ على الأمن للمجتمع ليست مهمة سهلة فى الظروف الراهنة بسبب الهجرة والجرائم الإلكترونية والصراعات الإقليمية وغيرها من المستجدات فى الوضع الأمنى.
وشدد وزير الداخلية النمساوى على أن عمل الشرطة هو دعامة أساسية للاستقرار وللتعايش الديمقراطى وهو أمر يحتاج إلى دعم مجتمعى واسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا: جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية يشكلان تحديات كبيرة لجهاز الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.