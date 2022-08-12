النمسا: جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية يشكلان تحديات كبيرة لجهاز الشرطة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته، اليوم الجمعة، خلال حفل تخرج 98 ضابطا من ضباط الشرطة الجدد فى ولاية شتايرمارك النمساوية بحضور الوزير وقيادات الأمن وعائلات الضباط الجدد.

وأعرب الوزير عن سعادته لأن المزيد والمزيد من الشباب والشابات على استعداد لتحمل مسئولية بلدنا كضباط شرطة على الرغم من المخاطر الأمنية المتنامية.

وأوضح الوزير أن الحفاظ على الأمن للمجتمع ليست مهمة سهلة فى الظروف الراهنة بسبب الهجرة والجرائم الإلكترونية والصراعات الإقليمية وغيرها من المستجدات فى الوضع الأمنى.

وشدد وزير الداخلية النمساوى على أن عمل الشرطة هو دعامة أساسية للاستقرار وللتعايش الديمقراطى وهو أمر يحتاج إلى دعم مجتمعى واسع.