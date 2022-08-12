زيلينسكى يقدم للبرلمان مقترحين لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل مشروعى القانونين ذات الصلة تحت الرقم 7664 ورقم 7665 على التوالى، ولم يتم الإعلان عن نصى المشروعين والوثائق ذات الصلة بعد.

يذكر أنه فى مايو الماضى، وبمبادرة من الرئيس الأوكرانى، قام البرلمان الأوكرانى بتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوما حتى 23 أغسطس 2022.

وفى سياق متصل، حثت أوكرانيا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على إرسال ممثلين إلى المعسكرات الروسية التى تضم أسرى حرب أوكرانيين.

وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية أن وكالات الأمن الأوكرانية أصدرت بيانا مشتركا اليوم الجمعة تدعو فيه الهيئات الدولية تفقد المواقع التى تحتجز فيها روسيا أسرى حرب أوكرانيين.

يأتى الطلب بعد المزاعم التى أوردتها كييف فى وقت سابق المتعلقة بأن القوات الروسية قد عذبت سجناء وأعدمتهم من خلال تنفيذ انفجار بمعسكر لأسرى حرب أوكرانيين فى مدينة أولينيفكا شرق أوكرانيا، فيما تزعم موسكو أن كييف قصفت المنشأة ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 أسير حرب.

وفى شأن متصل، أعلنت السفيرة الألمانية فى أوكرانيا أنكا فيلدوسن أن مؤتمر الخبراء الدولى حول ترميم وإعادة إعمار أوكرانيا سيعقد فى برلين فى 25 أكتوبر.

وقالت فيلدوسن فى مقابلة مع وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن "الألمان براجماتيون للغاية ويحبون التفاصيل لذلك سيكون هذا مؤتمرا حيث نريد المضى قدما، وليس تكرار ما حدث بالفعل. أنتم تعلمون أن خطة إعادة إعمار أوكرانيا، المقدمة فى سويسرا كبيرة جدا - حول 3000 صفحة. نود أن نرى بشكل أكثر تحديدا ما يمكن عمله الآن بالمال المتاح ومع جيراننا فى أوروبا الذين يريدون فعلا فعل شيء لأوكرانيا".

وبحسب السفيرة، فإن مؤتمر برلين سيختلف عن مؤتمر لوجانو فى سويسرا لأن ألمانيا مع المفوضية الأوروبية ترغب فى إيجاد القطاعات التى يمكن المساهمة فيها بشكل أكثر دقة وسرعة.

وقالت "ستكون مستشارنا ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حاضرين. الفكرة هى أن ترى أوكرانيا دعما ملموسا فى أقرب وقت ممكن، لأن لدينا المال والطاقة وحسن النية ولكن يجب توجيهها نحو المشاريع الصحيحة".

يذكر أن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال فى أواخر يوليو قال إن السلطات الأوكرانية تتوقع أن تعقد فى ألمانيا هذا الخريف مؤتمرا دوليا للخبراء بشأن إعادة إعمار أوكرانيا.