هولندا تنضم لتدريب الجنود الأوكرانيين فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الأوكرانى، على حسابه بموقع "تويتر" وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة: "هولندا انضمت إلى البرنامج الذى تقوده المملكة المتحدة لتدريب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. وسيبدأ المدربون الهولنديون مهمتهم فى أغسطس، فكلما زاد عدد مقاتلينا المدربين، كلما اقترب انتصارنا".

وشكر ريزنيكوف نظيره الهولندى كاجسا أولونجرن على صداقته ودعمه.

يذكر أن المجموعة الأولى من الأفراد العسكريين الأوكرانيين وصلت إلى المملكة المتحدة فى أوائل يوليو للمشاركة فى برنامج تدريب عسكرى رئيسى جديد، وتتضمن الدورة التدريب على التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية فى ساحة المعركة والحرفية الميدانية وتكتيكات الدوريات وقانون النزاعات المسلحة، وانضمت السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج أيضا إلى البرنامج للمساعدة فى تدريب الجيش الأوكرانى.