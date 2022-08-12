تونس: إصابة عسكريين اثنين فى اشتباكات مع إرهابيين بولاية القصرين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم، أن تشكيلة عسكرية اشتبكت صباح اليوم مع عناصر إرهابية خلال مهمة لها فى جبل السلوم بولاية القصرين، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة بالإرهابيين، فيما أصيب عسكريان اثنان بإصابات خفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى العسكرى بتونس، وحالتهما مستقرة.

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