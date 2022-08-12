العالم اليوم - تعيين رئيس جديد لـ"اقتصادية قناة السويس".. وهذه أبرز مهامه

انتم الان تتابعون خبر تعيين رئيس جديد لـ"اقتصادية قناة السويس".. وهذه أبرز مهامه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 09:21 مساءً - تولى وليد جمال الدين منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة عام، خلفاً للمهندس يحيى زكي، بحسب قرار جمهوري أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمدة عام اعتباراً من الجمعة الموافق 12 أغسطس.

الاستثمار والترويج

ويعتبر وليد جمال الدين، ثالث رئيس للشق الاقتصادي في قناة السويس، بعدما تولى الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية حالياً، المسؤولية، أعقبه تعيين المهندس يحيى زكي، رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في أغسطس 2019، ليتولى المسؤولية لمدة 3 سنوات.

وعقب تعيين زكي في اقتصادية قناة السويس بعدة أشهر، تم الاستقرار على تكليف وليد جمال الدين، كمدير تنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اعتباراً من يناير 2020، ليعمل لأكثر من عامين في متابعة كافة الأعمال المتعلقة بالهيئة، قبيل أن يتم تكليفه نائباً لرئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج في مايو الماضي، ليُعين حالياً رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مسيرة رئيس الهيئة الجديد

وتقول مصادر حكومية، إن المهندس يحيى زكي، استغل خبراته الطويلة والممتدة في مجال التخطيط العمراني، والإنشاءات، في تأسيس لبنة قوية للاستثمار في "اقتصادية قناة السويس"؛ فقبل توليه منصب رئيس الهيئة، كان أحد العناصر الرئيسية التي اعتمدت عليها الدولة في تخطيط مشروعات الهيئة، والمشرف على وضع المخطط العام للمشروع، ثم الإشراف على تنفيذها.

مهمة وطنية

وتوضح المصادر، في حديث لـ"دوت الخليج"، أن قبول المهندس يحيى زكي، بمنصب رئيس مجلس إدارة الهيئة، كان يقف وراءه أنه يرى الأمر مهمة وطنية، استمر بها لمدة 3 سنوات، واهتم خلالها بخلق صف ثاني من القيادات الشابة، والواعية، ومن أبرزها وليد جمال الدين، الذي تم تصعيده رئيساً لـ"اقتصادية القناة".

وتلفت المصادر، إلى أن خبرات جمال الدين تتركز أساساً في إدارة الاستثمارات، والتسويق والترويج للمشروعات، وإداراتها، ما سيمكنه من أن يكون "خير خلف لخير سلف"، بالعمل على توطين عدة صناعات مستهدفة من الدولة المصرية في المنطقة.

وتضم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، 4 مناطق صناعية، في كلاً من: شرق بورسعيد، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، والسخنة، فضلاً عن 6 موانئ، هي كلاً من غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والعريش، والأدبية، والسخنة، والطور.

تكليفات جديدة

ووفق المصادر، فإن وليد جمال الدين، سيواصل مسيرة يحيى زكي، والتي كان شريكاً رئيسياً فيها.

وأوضحت المصادر أيضا أن التكليفات الرئيسية لجمال الدين، تشمل التعاون مع التحالفات العالمية والكيانات الدولية لتنشيط حركة التجارة الوافدة إلى مصر، وتجارة الترانزيت، وتعزيز استخدام الوقود الأخضر، فضلاً عن العمل على المخطط الوطني لتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية، مثل صناعات السكك الحديدية، والسيارات، والبتروكيمياويات، واستكمال أعمال التطوير والتوسع في الموانئ البحرية الست التابعة للهيئة، وضخ استثمارات جديدة في المناطق الصناعية الأربع التابعة لها.

حماس الشباب

ويرى اللواء مهندس محمد مختار قنديل، الرئيس الأسبق لجهاز تعمير منطقة قناة السويس وسيناء في مصر، وخبير التنمية العمرانية، أن تكليف الرئيس لوليد جمال الدين رئيساً للهيئة هو نوع من تجديد دماء الهيئة، والاستعانة بأفكار وجهود الشباب، لمحاولة إعطاء دفعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويوضح قنديل، في حديث خاص لسكاي نيوز عربية أن أحد المهام الرئيسية لرئيس الهيئة الجديدة ستكون الترويج للاستثمار لها عالمياً، واستكمال العمل في المنطقة الصناعية الروسية التي تم الإعلان عنها دون تقدم كبير في أعمالها، فضلاً عن المزيد من المشروعات في مختلف القطاعات.

مصدر للدخل القومي

ويلفت الرئيس الأسبق لجهاز تعمير منطقة قناة السويس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرغب في تنشيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون مصدر مهم للدخل القومي للدولة، شأنها شأن هيئة قناة السويس.

ويشير إلى أن وليد جمال الدين، يُصنف في فئة الشباب؛ حيث يرغب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاعتماد على الكفاءات والقدرات من الشباب، مثل بهاء الغنام وهو قيادة شابة كلفها الرئيس بالعمل على تنفيذ مشروع مستقبل مصر الزراعي، والذي يقوم على استصلاح قرابة مليون و50 ألف فدان غرب الدلتا المصرية.

ويؤكد قنديل، أن رؤية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تقوم على تعظيم الاستفادة من قناة السويس، لتصبح مصدرا للصناعات، والأنشطة التجارية على جانبي القناة، بالإضافة لكونها شريانا رئيسيا لحركة الملاحة العالمية.