سوريا وبيلاروسيا تبحثان آفاق تعزيز التعاون فى المجالين العلمى والتكنولوجى

جدة - نرمين السيد - بحث السفير السورى فى بيلاروسيا محمد العمرانى، مع رئيس اللجنة الحكومية البيلاروسية للعلوم والتقنيات الوزير سيرجى شليتسكوف، علاقات التعاون فى المجال العلمى والتكنولوجى والنقاط المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.





وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الجمعة، أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون فى المجال العلمى والتكنولوجى كأحد أوجه العلاقات المتميزة القائمة بين سوريا وبيلاروسيا، مؤكدين ضرورة أن يحقق اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين الغايتين العلمية والعملية المرجوتين عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والأفكار فى هذا المجال.

يذكر أن اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية للتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا عقدت اجتماعها عبر تقنية الفيديو برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى السورى الدكتور بسام إبراهيم والوزير شليتسكوف، وبحضور السفير البيلاروسى بدمشق والسفير السورى فى بيلاروس وأعضاء السفارة.

وبحثت اللجنة فى اجتماعها تطوير علاقات التعاون المشترك فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتم استعراض جدول أعمال الجلسة حول التعاون فى مجال نقل التكنولوجيا بالمجالات الزراعية والغذائية والصحية والدوائية وفى مجال تقنية النانو والتكنولوجيا الحيوية.

كما تم الاتفاق فى ختام أعمال اللجنة على أهمية استمرار التعاون وتبادل الأفكار والخبرات بين الجانبين بهذا الشأن وعلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة حتى حلول موعد انعقاد الاجتماع القادم للجنة قبل نهاية العام الحالى.