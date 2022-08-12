الهند تحث على تجنب اتخاذ إجراءات أحادية لتغيير الوضع فى تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أريندام باجتشى، فى معرض تصريحات أدلى بها فيما يتعلق بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفى: "يتعين بذل جهود للحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة"، مضيفا: "الهند تشعر بقلق إزاء التطورات الأخيرة، ونحن نحث على ضرورة التحلى بضبط النفس وعدم تصعيد التوتر فى المنطقة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن سياسات بلاده، فيما يتعلق بهذا الشأن، سياسات معروفة ومتسقة، وهى أنه يتعين تجنب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتغيير الوضع فى مضيق تايوان.