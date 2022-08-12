مفوضية اللاجئين: نزوح مليون شخص بسبب الجفاف فى الصومال

جدة - نرمين السيد - أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمجلس النرويجى للاجئين، أن الجفاف المدمر فى الصومال بلغ مستويات غير مسبوقة، وذلك عقب تسجيل مليون شخص حتى الآن على أنهم نازحون.





وذكرت المفوضية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن أكثر من 755 ألف شخص أجبروا على النزوح داخليا فى الصومال بسبب الجفاف الشديد هذا العام، ليصل العدد الإجمالى إلى مليون شخص منذ يناير 2021 عندما بدأ الجفاف.

من جانبه، قال المدير الإقليمى للمجلس النرويجى للاجئين فى الصومال محمد عبدى "إن هذا الرقم بمثابة جرس إنذار كبير للصومال، الجوع يطارد الآن البلد بأكملها، وتم إجبار العديد من العائلات على ترك كل شيء وراءها بسبب عدم وجود مياه أو طعام، هناك حاجة ماسة إلى زيادة تمويل المساعدات قبل فوات الأوان".

وتشهد الصومال موجة جفاف قاسية منذ عامين -وهو وضع لم تشهده منذ أكثر من 40 عاما- ومن المتوقع أن يؤدى فشل موسم الأمطار الخامس المتوقع إلى تشريد المزيد من العائلات، حيث تلوح المجاعة فى الأفق.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الجوع المتأزمة فى الصومال من حوالى 5 ملايين إلى أكثر من 7 ملايين فى الأشهر المقبلة، وتتفاقم بسبب آثار تغير المناخ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الصراع فى أوكرانيا.