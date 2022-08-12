العالم اليوم - هل يدخل الزمالك دوامة أخرى بعد حكم حبس مرتضى منصور؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 08:16 مساءً - في ظل النجاحات التي يحققها فريق الزمالك بالتتويج ببطولة كأس مصر والاقتراب من حسم لقب الدوري، تعرض رئيس النادي الأبيض لصدمه تهدده بالعزل من منصبه في غضون أيام.

محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أعلن صدور حكم نهائي واجب النفاذ فورا بحبس مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل، لتشتعل الأجواء في النادي الأبيض.

رفض وسخرية

ظهر مرتضى منصور عبر قناة ناديه الرسمية يسخر من كونه تعرض للسجن بالفعل مثلما أشار البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس النادي الأبيض رفض الاعتراف بالحكم الصادر بحقه، وما زال يؤدي عمله وحياته الطبيعية بحرية دون أي قيود أو ملاحقات أمنية.

ماذا تقول اللائحة؟

تنص المادة (41) من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية المُعدة سلفا من خلال اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، على زوال عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتشير اللائحة إلى أنه في هذه الحالة يصدر مجلس الإدارة الأبيض قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

لكن نادي الزمالك نفى في بيان رسمي اتخاذ مجلس الإدارة قرارا بعزل مرتضى منصور، أو وصول أي شيء من وزارة الشباب والرياضة يفيد بذلك.

دراسة الموقف

من جانبها تعكف وزارة الشباب والرياضة من خلال المسئولين القانونيين لديها على دراسة موقف رئيس النادي بالكامل والاطلاع على حيثيات الحكم الصادر ضده.

وقد تعلن وزارة الشباب والرياضة في أي وقت عزل رئيس النادي خاصة إذا تم سجنه بالفعل وتم تنفيذ الحكم.

وقال مصدر قانوني في حديث لموقع "دوت الخليج" إن مرتضى منصور قد يتلاشى العزل والحبس إذا ما نجحت مساعي التصالح مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان محمود الخطيب قد رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الزمالك قبل أن يحصل على حكم بإدانته وحبسه.

وتنص المادة "18" بجواز التصالح في قضايا السب والقذف وزوال الحكم بالسجن ورفع العقوبة على الشخص الذي تمت إدانته.



ماذا بعد العزل؟

وفي حالة صدور قرار بعزل مرتضى منصور من منصبه في رئاسة نادي الزمالك، لن يضطر النادي الأبيض للدخول من جديد في دوامة حل المجلس وتعيين إدارة مؤقتة.



وتشير اللائحة إلى فتح باب الترشيح على مقعد الرئيس في انتخابات تكميلية، وكذلك لمنصب رئيس النادي الذي شغله مصطفى هدهود قبل أن يتقدم باستقالته.



وسيتولى منصب رئيس الزمالك أكبر الأعضاء سنا في مجلس الإدارة بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد للقلعة البيضاء.