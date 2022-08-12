جريمة الجويدة ... عريس تزوج قبل اسبوع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 12 أغسطس 2022 08:03 مساءً - دوت الخليج : - قالت معلومات ان الجثة التي عثر عليها في الجويدة تعود لشاب عريس في الثلاثين من عمره . وقالت معلومات : ان الشاب تزوج قبل اسبوع وتعرض لعدة طعنات ادت الى مقتله . وسيشيع جثمانه ظهر الجمعة في مقبرة سحاب .

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