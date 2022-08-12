نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 من موقع نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط والذي يدور من أجله بحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات فى كل المحافظات العراقية، حيث يرغب السابق لهم التقديم على الاعتراضات الذي وصلت تكلفتها إلى 3000 دينار كويتي على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنتابع وننقل الآن عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق وخطوات اجراء الاستعلام عليها

رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط

بدء العد التنازلي على عقد اختبارات الدور الثاني الخاصة باختبارات الصف الثالث المتوسط بالعراق، حيث على رأس الساعة يتم الاعلان عن توجيه دعوة الطلاب على اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط بعدما تقدم الآلاف من الطلاب على طلب اعتراض رسمي على تلك النتائج على ان لم يبقى سوى القليل على الانتهاء من الكشف عن نتائج كل المحافظات العراقية بعد إعلان صباح اليوم عن نتائج محافظة دهوك على ان لم يتبقى على اكتمال ظهور نتائج جميع المحافظات العراق سواء الاعلان عن نتائج نينوى والكرخ الثالثة والرصافة الثالثة وصلاح الدين والانبار وبابل وكربلاء والتي من المقرر على ان يتم الإعلان عن نتائجهم فى المحافظات القليلة المقبلة، على ان نتابع على غرار هذا الامر الان طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط دور اول

حدد الجهات المسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية بعض من الخطوات التي بامكانكم الاعتماد عليها من اجل اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الاول وذلك فور اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-