نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور نتائج توجيهي الاردن 2022 ورابط استخراج نتائج الثانوية العامة عبر موقع توجيهي جو tawjihi.jo علمي وادبي في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صدور نتائج توجيهي الاردن 2022، الالاف من الطلاب يبحثون عن موعد صدور نتائج توجيهي الاردن 2022 التي تشغل بالهم منذ أن اسدلت الستار على أخر يوم امتحانات، حيث ينتظر حاليا الاعلان عن نتائج توجيهي الاردن 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم الاردنية قبل نهاية شهر أغسطس الجاري عبر موقع توجيهي جو وكذلك الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بعدما تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات، كما ستتاح في المدارس بعد مرور 24 ساعة على ظهور النتيجة عبر الانترنت، وسنقدم لكم رابط استخراج نتائج توجيهي الارن 2022 برقم الجلوس، فتابعونا.
موعد صدور نتائج توجيهي الاردن 2022
وقد تم الاعلان عن موعد صدور نتائج توجيهي الاردن 2022 بمختلف الفروع العلمي والأدبي والشرعي، وذلك بعدما أوشكت أعمال التصحيح على الانتهاء، حيث أعلنت وزارة مديرية الامتحانات الاردنية أن نتائج توجيهي 2022 الدورة الاولى سيكون في آخر أيام شهر آب الحالي، وسط توقعات بأن تعلن النتيجة في يوم الخامس والعشرون من الشهر نفسه عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع توجيهي جو، حيث سيتم رفع النتيجة على تلك المواقع بعد أن يتم عقد مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة للكشف عن نسبة النجاح.
رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2022
وقد وفرت وزارة التربية والتعليم الاردنية رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2022 برقم الجلوس والاسم فور الاعلان عنها، حتى يتمكن كل طالب من استخراج درجاته في كل المواد بشكل تفصيلي من أجل معرفة مجموعه الذي سيؤهله للالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة من أجل استكمال مسيرته التعليمية، والآن مع خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 فور اعتمادها، فقط اتبع ما يلي.
- قم بزيارة موقع توجيهي جو.
- أو قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.
- قم بالضغط على ايقونة الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2022.
- قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب من اليسار إلى اليمين بشكل كامل وصحيح.
- قم باختيار الشعبة المقيد بها “علمي، ادبي”.
- قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة”.
- في أقل من دقيقة ستظهر لك نتيجتك بالدرجات التفصيلية في كل المواد.
- ويمكنك ترك بياناتك بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.
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