الصين تفرض عقوبات على ليتوانيا بسبب دعم تايوان

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الصينية، فى بيان على موقع وزارة الخارجية الصينى اليوم الجمعة، تعليق التبادل والتعاون مع ليتوانيا فى مجال النقل البرى الدولى أيضا.
وأوضحت أن ذلك يأتى على خلفية قيام نائب وزير النقل والمواصلات فى ليتوانيا أجنى فايسيوكيفيتشيتو بزيارة منطقة تايوان الصينية.
وأكدت الخارجية الصينية، أن الزيارة تنتهك مبدأ "الصين الواحدة" وتتدخل بشكل خطير فى الشؤون الداخلية للصين وتقوض سيادة الصين ووحدة أراضيها.
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