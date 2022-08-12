رغم أنف طالبان.. مدارس سرية لتعليم الفتيات فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - على الرغم من الحظر الذى فرضته حركة طالبان المتطرفة على تعليم الفتيات فى أفغانستان، كشفت تقارير إعلامية مؤخرًا عن وجود عدة مدارس تتحدى الجماعة المتطرفة وتقوم بتعليم الفتيات سرًا.





وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، تتجمع عشرات الفتيات الأفغانيات يوميا فى منزل بالعاصمة الأفغانية كابول لتلقى التعليم فى مدرسة سرية أنشأتها سودابا نازهاند، التى عملت برفقة شقيقتها على تدريس اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات لهؤلاء الفتيات سرًا.

تعليم الفتيات رغم أنف طالبان

وبحسب الوكالة، تقول نازهاند: "عندما قامت حركة طالبان بانتزاع حقوق التعليم والعمل من النساء، أردت الوقوف ضد هذا القرار عبر تعليم هؤلاء الفتيات".

وأشار التقرير إلى أنه منذ سيطرة طالبان على أفغانستان العام الماضى، منعت الفتيات من مواصلة تعليمهن بعد الصف السادس، بينما سمح للنساء بالالتحاق بالجامعات، وتوضح نازهاند أنه "لا توجد طريقة لسد هذه الفجوة، وهذا الوضع محزن ومثير للقلق".

متبرعون يساهمون فى تعليم الفتيات

وبعد شهر من استيلاء طالبان على السلطة فى أفغانستان فى أغسطس 2021، بدأت نازهاند بتعليم أطفال الشوارع القراءة فى حديقة عامة، وانضمت إليها فيما بعد نساء أميات وفتيات فى المرحلة الثانوية.

وقالت نازهاند إن متبرعين وفروا مبالغ مالية كافية لاستجار شقة لمدة ستة أشهر وشراء مستلزمات دراسية ومقاعد وطاولات، لافتة إلى أن هذه المدرسة السرية تضم نحو 250 طالبة، من بينهم 60 طالبة فى المرحلة الثانوية.

وأضافت الأفغانية نازهاند: "إننى لا أعلمهم المواد الدراسية فقط، بل أحاول أيضا تعليمهم القتال والدفاع عن حقوقهم". بينما تبقى مدرسة نازهاند السرية ومدارس مشابهة غير قانونية فى ظل القيود التى تفرضها طالبان على تعليم الفتيات.

26% من الأفغانيات يعانين من الاكتئاب

وبحسب "أسوشيتيد برس"، فقد أظهرت نتائج استطلاع نفذته وكالة إغاثة الأطفال فى مايو الماضى، أن أكثر من 45% من الفتيات الأفغانيات منعن من الذهاب إلى المدارس، وأن 26% من الأفغانيات يعانين من الاكتئاب، حيث تم إجراء هذا الاستطلاع لمعرفة تأثير القيود على التعليم فى سبع مقاطعات أفغانية.