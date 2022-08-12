وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، تتجمع عشرات الفتيات الأفغانيات يوميا فى منزل بالعاصمة الأفغانية كابول لتلقى التعليم فى مدرسة سرية أنشأتها سودابا نازهاند، التى عملت برفقة شقيقتها على تدريس اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات لهؤلاء الفتيات سرًا.
تعليم الفتيات رغم أنف طالبان
وبحسب الوكالة، تقول نازهاند: "عندما قامت حركة طالبان بانتزاع حقوق التعليم والعمل من النساء، أردت الوقوف ضد هذا القرار عبر تعليم هؤلاء الفتيات".
وأشار التقرير إلى أنه منذ سيطرة طالبان على أفغانستان العام الماضى، منعت الفتيات من مواصلة تعليمهن بعد الصف السادس، بينما سمح للنساء بالالتحاق بالجامعات، وتوضح نازهاند أنه "لا توجد طريقة لسد هذه الفجوة، وهذا الوضع محزن ومثير للقلق".
متبرعون يساهمون فى تعليم الفتيات
وبعد شهر من استيلاء طالبان على السلطة فى أفغانستان فى أغسطس 2021، بدأت نازهاند بتعليم أطفال الشوارع القراءة فى حديقة عامة، وانضمت إليها فيما بعد نساء أميات وفتيات فى المرحلة الثانوية.
وقالت نازهاند إن متبرعين وفروا مبالغ مالية كافية لاستجار شقة لمدة ستة أشهر وشراء مستلزمات دراسية ومقاعد وطاولات، لافتة إلى أن هذه المدرسة السرية تضم نحو 250 طالبة، من بينهم 60 طالبة فى المرحلة الثانوية.
وأضافت الأفغانية نازهاند: "إننى لا أعلمهم المواد الدراسية فقط، بل أحاول أيضا تعليمهم القتال والدفاع عن حقوقهم". بينما تبقى مدرسة نازهاند السرية ومدارس مشابهة غير قانونية فى ظل القيود التى تفرضها طالبان على تعليم الفتيات.
26% من الأفغانيات يعانين من الاكتئاب
وبحسب "أسوشيتيد برس"، فقد أظهرت نتائج استطلاع نفذته وكالة إغاثة الأطفال فى مايو الماضى، أن أكثر من 45% من الفتيات الأفغانيات منعن من الذهاب إلى المدارس، وأن 26% من الأفغانيات يعانين من الاكتئاب، حيث تم إجراء هذا الاستطلاع لمعرفة تأثير القيود على التعليم فى سبع مقاطعات أفغانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم أنف طالبان.. مدارس سرية لتعليم الفتيات فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.