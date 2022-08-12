العالم اليوم - تعرض الروائي سلمان رشدي للطعن في العنق في ولاية نيويورك

انتم الان تتابعون خبر تعرض الروائي سلمان رشدي للطعن في العنق في ولاية نيويورك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 07:18 مساءً - قالت شرطة ولاية نيويورك إن الكاتب الشهير سلمان رشدي، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل إيران قبل عقود تعرض للطعن يوم الجمعة قبل محاضرة مقررة في ولاية نيويورك.

وحوالي الساعة 11 صباحًا، اقتحم رجل مشتبه به المنصة في مؤسسة شوتاكوا وهاجم سلمان رشدي وأحد المحاورين، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الإدارة.

وقالت شرطة الولاية إن "رشدي أصيب على ما يبدو بطعنة في رقبته وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى بالمنطقة. ولم تعرف حالته بعد".

وعانى المكلف بإدارة المداخلة إصابة طفيفة في الرأس، بحسب المسؤولين.

وقامت عناصر الأمن المكلفة بالحدث باحتجاز المشتبه به على الفور. ولم يتم الإفراج عن اسمه.