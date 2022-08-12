نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد جواز السفر السعودي بالمملكة 1444 من خلال أبشر وشروط تجديد الجواز السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجديد جواز السفر بالمملكة 1444 أصبح الآن من السهل إمكانية القيام بالعديد من الخدمات الهامة عبر الإنترنت ومنها تجديد جواز السفر بالمملكة السعودية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية التي قامت بتسهيل إمكانية تجديد جواز السفر بكل سهولة وسوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على كافة التفاصيل التي تتعلق بطريقة التجديد وأهم الشروط المطلوبة.

طريقة تجديد جواز السفر بالمملكة عبر أبشر

يمكنك تجديد الجواز من خلال الخطوات التالية:

تقوم بالولوج إلى أبشر الإلكتروني عبر الإنترنت والضغط على الخدمات الإلكترونية ثم تبدأ باختيار تجديد جواز السفر. بعد ذلك تقوم بكتابة اسم المستفيد وسوف تظهر لك كافة البيانات التي تتعلق بيانات جواز السفر ومدة الصلاحية. يمكنك أيضا إصدار جواز سفر من خلال اضافة جميع البيانات المطلوبة منك وسوف يتم تحديد المكان المحدد لاستلام الجواز بعد الموافقة على الشروط والأحكام وسوف تظهر لك صفحة تأكيد طلبك تقوم بطباعة الجواز وإرسالة بالبريد السعودي.

خطوات سداد رسوم جواز السفر

تسجيل الدخول على موقع البريد السعودي وتسجل الدخول والضغط على الوثائق الحكومية. بعد ذلك تقوم بالضغط على توصيل الجواز الإلكتروني ثم اختيار طلب جديد وجهة وصول الوثيقة. تحدد الشخص الذي تريد توصيل الجواز الإلكتروني إليه وإتمام عملية الدفع وطباعة نموذج والرقم أو يمكنك القيام بطريقة أخرى وهي أخذ لقطة للشاشة وتقديمها لموظف الجوازات.

شروط تجديد الجواز السعودي

أولا يجب أن يكون هذا الشخص مسجل في منصة أبشر الإلكترونية مع أهمية كتاب عنوانه الوطني.

أن يكون لديه سجل الخصائص الذي يتوفر في البصمة والصورة وأن يحصل على موافقة من الأبوين على إصدار الجواز.

أن يوافق على كافة الشروط المطلوبة والتعهدات مع استكمال باقي خطوات إصدار الجواز وأن يقوم بإحضار الجواز القديم في حالة استلام الجواز الذي تم تجديده.

يقوم بسداد رسوم إصدار الجواز أو تجديده.

رسوم تجديد جواز السفر

يهتم الجميع بمعرفة قيمة الرسوم المحددة لتجديد الجواز السفر حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات أن في حالة تجديد جواز السفر لمدة خمسة أعوام يتم دفع 300 ريال سعودي أما عند تجديد جواز السفر لمدة 10 أعوام يتم دفع 600 ريال سعودي.