نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام «جدارة» ومنصة مسار الموقع الرسمي .. أسماء المرشحين للعمل في الوظائف التعليمية بالسعودية 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر جدارة ومنصة مسار.. استعلام نتائج الوظائف التعليمية ، قامت وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسماء المرشحين مبدئيًا، وذلك للالتحاق بالوظائف التي قدمتها الوزارة في المهن التعليمية وهذا التصريح كان من خلال نظام جدارة الإلكتروني من خلال منصة مسار، وقد كان الأشخاص المرشحين لعدد من الوظائف عددها حوالي 11547 وظيفة، وهذا ما نصت عليه اللائحة التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية السعودية.

إعلان نتائج أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444/2022

جاء تصريح ينص على الإعلان الخاص بالنتائج بالترشيح من خلال نظام جدارة الإلكتروني الموجود في منصة مسار الرسمية للمملكة العربية السعودية، فيستطيع الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلب الالتحاق في هذه الوظائف الدخول عبر هذا النظام الإلكتروني لمعرفة هل تمت الموافقة عليهم للقبول في وظائف وزارة التربية والتعليم أم لا، ولكن هذه الموافقة تعتبر موافقة مبدئية وهذا ما تم ذكره فيه وكالة الأنباء السعودية واس بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالتأكيد على أن هذه الموافقة تعتبر تمهيدًا فقط الموافقة النهائية للتعيين في هذه الوظائف الشاغرة بوزارة التربية والتعليم، وبعد ذلك سوف يخضع الأشخاص المقبولين إلى مقابلة شخصية وكذلك فحص طبي متعدد سوف تقوم الوزارة بتحديد.

الوظائف التعليمية الشاغرة في السعودية نظام جدارة الإلكتروني

بداية من يوم 16 إلى يوم 27 محرم سنة 1444 هجريًا أي يوم 14 إلى يوم 25 أغسطس 2022 سوف يكون في هذا الوقت المحدد الإعلان عن الموعد والمكان المحدد الخاص بالموظفين الذين تم قبولهم مبدئيًا لإجراء المقابلة الشخصية، وسوف يتم إعلامهم من خلال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول.

كما أن بعد ظهور أسماء المرشحين للعمل في الوظائف التعليمية السعودية المبدئية سوف يقوم الموظفين اتخاذ الخطوة التالية وهي إكمال الأوراق المطلوبة والمستندات وفق ما صرحت به وزارة التربية والتعليم، وبعد هذه الخطوة يتم إرسال إشعار التعيين النهائي لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالوظيفة التي تم القبول بها، علمًا بأن على التخصصات المطلوبة في وظائف التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية 1444 هجريًا تكون في الرياضيات والمهارات الرقمية والفيزياء والأحياء والكيمياء واللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال، فكل هذه تخصصات مطلوبه للعمل لجميع المراحل والصفوف الدراسية في المملكة.