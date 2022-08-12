نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي برقم الامتحاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الان نوافيكم بها ونستعرضها عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث بدأت عمليات البحث على جوجل بالتزايد جراء التعرف على تلك النتائج والتي ستبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات إعلانها بشكل تدريجي فى كل المحافظات العراقية بعدما انتهى كل الطلاب والطالبات من اتمام كافة الاختبارات المقررة عليهم فى شهادة الصف السادس الاعدادي العراق
موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول
بشكل مؤخرا بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات فى كل المحافظات العراقية على اختبارات الصف السادس الاعدادي الدور الاول وذلك استعداداً حتى تكون نتائج الصف السادس الاعدادي معلنة بشكل وبصورة الكترونية، حيث انتهي طلاب الصف السادس الاعدادي بشكل مؤخرا من إتمام كل الاختبارات فى صباح يوم الثلاثاء الماضي الذي يوافق ميلادياً اليوم التاسع من أغسطس الماضي، لتستعد بالوقت الحالي وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حتي يكون منصة رسمية أمام كل الطلاب من منازلهم على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على شكل الكتروني نستعرضه ونوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال
خطوات معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي
فى فالتفرة الحالية بدء عدد كبير من الطلاب والطالبات على البحث على طرق اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول التي من المخطط على ان تكون معلنة بشكل وبصورة رسمية أمام جميع الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي
- تحديد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها
- البدء فى إدخال اسم الرباعي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى النقر في النهاية على ايقونة استعلام وبهذا تكون النتيجة معلنة أمامكم على الفور
- مع العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان النتائج سيتمكن كل الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عليها أون لاين قبل ظهورها داخل المدارس
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