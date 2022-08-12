نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 العراق الدور الأول من خلال موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 في الوقت الحالي ينتظر الطلاب الذين انهوا مرحلة الثالث المتوسط داخل جميع المحافظات التابعة لدولة العراق ظهور النتائج الخاصة باعتراضات تائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول، وقمت المصادر المسئولة بالإعلان أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني نتائجنا، ولذلك في السطور القادمة في المقال سوف نتعرف على رابط نتائج اعتراضات نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول من خلال موقع نتائجنا.

رابط نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022

حتى يكون الطالب قادر على التعرف على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 الدور الأول، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

● في الخطوة الثانية يتم الولوج إلى الصفحة الخاصة بنتائج الطلاب.

● ومن هذه الصفحة يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بنتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 الدور الأول.

● بعدها يقوم بكتابة اسمه بشكل كامل وصحيح، بالإضافة إلى كتابة اسم محافظته.

● يقوم بإضافة كافة المعلومات المطلوبة في الخانات الخاصة بها، ومن ثم ينقر على كلمة استعلام.

● بعد النقر على كلمة استعلام سوف تظهر النتائج.

نتيجة اعتراضات الثالث المتوسط الدور الأول

الجدير بالذكر أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الاعتراضات الخاصة بكل محافظة على حدى، حيث أنه لن يتم الإعلان عنهم جميعاً في وقت واحد، حيث أنه بمجرد اكتمال كافة أعمال المراجعة لمحافظة معينة، سوف يتم اعتماد النتائج الخاصة بها والإعلان عنها فوراً.

سوف يتم الإعلان عن جميع النتائج الخاصة باعتراضات الثالث المتوسط 2022 الدور الأول، داخل كل من محافظة دهوك، ومحافظة بغداد، ومحافظة أربيل، ومحافظة واسط، ومحافظة السليمانية، ومحافظة صلاح الدين، ومحافظة الأنبار، ومحافظة القادسية، ومحافظة النجف، ومحافظة المثنى، ومحافظة ميسان، ومحافظة ديالي، ومحافظة البصرة، ومحافظة الكرخ سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة، ومحافظة البصرة، ومحافظة الرصافة، وكافة محافظات دولة العراق فور اعتمادها