العالم اليوم - تعرض الروائي سلمان رشدي للطعن في مدينة نيويورك

انتم الان تتابعون خبر تعرض الروائي سلمان رشدي للطعن في مدينة نيويورك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 06:21 مساءً - قالت مصادر إعلامية أميركية إن الروائي سلمان رشدي تعرض للطعن قبل إلقاء خطاب في مدينة تشوتاكوا الواقعة على الحدود بين أميركا وكندا بولاية نيويورك.

وحسب شهود فقد قام رجل باقتحام المسرح في مؤسسة تشوتاكوا وهجم على سلمان رشدي، الذي أصدرت إيران فتوى بهدر دمه عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانية". وسقط رشدي على الأرض، فيما تم توقيف الرجل الذي هاجمه.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تعرض الروائي سلمان رشدي للطعن في مدينة نيويورك .. في رعاية الله وحفظة