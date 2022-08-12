نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الامن العام 1444 رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين مبدئيا في قوات الأمن العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول الامن العام 1444، من المنتظر ان تعلن إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية عن نتائج القبول المبدئي في الأمن العام 1444 عبر الموقع الرسمي أبشر للتوظيف https://jobs.sa، حيث يمكن لجميع مواطني المملكة من كلا الجنسين رجال ونساء الذين تقدموا على وظائف قوات الامن العام في الأيام الماضية معرفة أسماء المقبولين بشكل مبدئي في الوظائف العسكرية بشكل الكتروني وبكل سهولة، وحاليا يشهد محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية في المملكة العربية السعودية عمليات بحث مكثفة عن رابط استعلام نتائج الأمن العام 1444 وكيفية الاطلاع على النتائج فور ظهورها رسميا وهو ما سنبينه لكل بشكل مفصل ودقيق من خلال الاسطر التالية من هذا المقال تابعونا للنهاية من اجل معرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

نتائج قبول الامن العام 1444

في الساعات القليلة المقبلة ستصدر الإدارة العامة للقبول المركزي أسماء المقبولين في قوات الامن العام 1444، المؤسسة الأمنية التي تأسست سنة 1343 وتتبع لجهاز الداخلية السعودية من بين أبرز مهامها الحفاظ على الأمن والاستقرار في كل شبر من تراب المملكة العربية السعودية، كما تعمل على تامين موسم الحج والسهر على تأمين كامل الفعاليات والمناسبات الوطنية.

رابط استعلام نتائج الامن العام 1444

يستطيع جميع مواطنو ومواطنات المملكة المسجلين في وقت سابق في قوات الامن العام السعودي معرفة نتيجة القبول المبدئي بشكل الكتروني عبر الدخول على منصة ابشر للتوظيف ودون الزامية التنقل إلى الإدارة العامة للقبول المركزي للاطلاع على قائمة أسماء المقبولين من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة بشكل مفصل على النحو التالي:

أولا: الدخول بشكل مباشر على رابط منصة أبشر للتوظيف.

ثانيا: ثم من الواجهة الرئيسية للموقع الرسمي، أنقر على نتائج القبول الموجودة في أعلى الصفحة

ثالثا: ادخال البيانات المطلوبة منك لتسجيل الدخول بالحساب الشخصي المسجل به على منصة ابشر

رابعا: بعدها سوف تظهر لك نتيجة القبول بالتفصيل.

في الأخير يمكنك الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح خطوات استخراج نتائج الامن العام 1444.

كيفية التواصل مع قوات الأمن العام

اتاحت وزارة الداخلية السعودية عدة طرق من اجل ان يتمكن كل مواطنوا المملكة من الاتصال بإدارة قوات الأمن العام. للاستفسار وجاءت طرق التواصل على النحو التالي:

رقم الهاتف: 920020405

أيضا الفاكس: 00966114419688

كذلك صندوق بريد: 11144

البريد الإلكتروني: [email protected]

إلى هنا نصل لختام مقالنا هذا والذي شرحنا لكم فيه الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها مواطنو المملكة رجال ونساء الاستعلام عن الامن العام نتائج القبول 1444.