نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من بنك الراجحي تعرف على أهم شروط التمويل العقاري المدعوم بدون تعقيدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل تلك الظروف العصيبة والاقتصادية الصعبة التي يمر بها اقتصاد العالم أجمع . وفي ظل ارتفاع الأسعار من كافة الجوانب الحياتية . يبحث الكثير عن تمويل سريع وبدون تعقيدات . وأيا كان نوع التمويل سوف يقوم بتقديمه لك مصرف الراجحي . حيث يقوم مصرف الراجحي بتقديم تمويل رائع للغاية وجديد يسمى بالقرض العقاري المدعوم . وذلك لمن تعثر في جمع اموال أو لم يتوفر معه أموال كافية بدء مشاريعة . فكل ماعليه هو الذهاب الى بنك الراجحي بدون قلق . ومن هنا يستطيع المواطن السعودي أن يبدأ في استثمار هذا القرض في المشاريع الخاصة به .

أما بخصوص قرض العقاري المدعوي هو عبارة عن تمويل إسكاني . مقدم من مصرف الراجحي لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . والذي يصل فوائده إلى 50 ألف ريال سعودي . وكما نعلم أن كافة التمويلات المقدمة من بنك الراجحي الإسلامي أهم ما يميزها هو انها بجميع انواعها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها ، أما سوف نتعرف سويا عن شروط الحصول على القرض العقاري والمدعوم من مصرف الراجحي .

شروط واجب توافرها للحصول على القرض العقاري المدعوم من مصرف الراجحي

وإن رغبت في الحصول على القرض العقاري المدعوم المقدم من بنك الراجحي يجب أن يتوافر في كل متقدم بعض من الشروط لكي تتم عملية نجاح الحصول على هذا التمويل وهي كالاتي : –

في البداية اولا بخصوص عمر المتقدم على هذا التمويل أن يكون عمره لا يزيد عن عمر 30 سنة . كما أنه يجب أن يكون من القائمة التي تحمل المستفيدين من الدعم السكني و الخاص بصندوق التنمية العقارية .

ثانيا يجب أن يكون المتقدم سواء اكان المتقدم من الرجال أو النساء على هذا التمويل أن يكون سعودي الجنسية .وكذلك ان يكون مقيما على أراضيها بصفة دائمة .

أما ثالثا يجب أن يكون المتقدم ممن ينطبق على شروط تمويل الإسكان السعودي لكي يحصل على تمويل الراجحي .

كما أنه يجب اخيرا على المتقدم أن يكون من عملاء تحويل الراتب.

لذا نتمني من الله ان نكون قد وفقنا في عرض الشروط التي يجب توافرها في كل متقدم للحصول علي تمويل الراجحي والخاص بالقرض العقاري المدعوم .