نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي 1444.. رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب العاملين في المجال التعليمي وفق نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي 1444 حيث باشرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نتائج حركة النقل الداخلي في الوزارة وذلك لكل من المعلمين والمعلمات والعاملين في القطاع التعليمي السعودي وذلك للعام الدراسي 1444ﮪ، عبر نظام نور، وتنتهي الدولة قريبة من كافة عمليات النقل الجارية حاليا وقد أتاحت الدولة امكانية الاستعلام عن اخر مستجدات حركات النقل ونتائج حركة النقل الداخلي 1444 عبر موقع نظام نور برقم الهوية، كما أتاح نظام نور فرصة للاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي وهي فرصة متاحة لمدة 3 أيام من فور صدور قرار النقل.

نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي 1444

نظام نور للمعلمين والمعلمات هو نظام إلكتروني مطبق في المملكة العربية السعودية وهو نظام حديث مطبق حديثا وقد أطلقته وزارة التعليم ويختص باتمام جميع ما يتعلق بالمدرسين من حركات تعيين أو نقل أو شكاوى أو ترقيات وخلافه، ويقدم نظام نور أكثر من 3 آلاف من الخدمات الالكترونية التابعة للتعليم وهو النظام الكتروني كامل ومجهز ومميكن وهو الأول الذي يشتمل على جميع الخدمات التعليمية في وقت واحد.

ويمكن الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444 باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع نظام نور .

سجيل الدخول في حسابك عن طريق كتابة أسم المستخدم ورقم المرور.

كتابة الرمز المائي الظاهر امامك واختيار أيقونة شؤن المعلمين.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الإستعلام بحركة نقل المعلمين.

اختيار منها حركة النقل الداخلي.

استكمال البيانات المطلوبة.

الضغط علي زر عرض النتائج.

قم اضغط فوق إرسال الطلب.

ظهر نتيجة النقل إما بالقبول أو الرفض.

الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي 1444

يمكن تقديم اعتراض على حركة النقل وفق نظام نور حركة النقل الداخلي 1444 إذا كان الموظف أو المعلم له أسباب تمنعه من النقل في مكان أخر ويمكن للمعلم تقديم هذه الاساباب وتقديم اعتراض رسمي للجهات المسؤولة التي قوم بدراسة الاعتراض والرد عليه بالقبول أو بالرفض حيث أنه وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية فإنه يتاح بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي 1444، وقد بدأ بالفعل فتح ابا تقديم الاعتراضات وسيتم غلق باب قبول الاعتراضات السبت المقبل 15 محرم 1444.

اعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن نتائج حركة النقل الداخلي في الوزارة وذلك لكل من المعلمين والمعلمات والعاملين في القطاع التعليمي السعودي وذلك للعام الدراسي 1444ﮪ، عبر نظام نور، وتنتهي الدولة قريبة من كافة عمليات النقل الجارية حاليا وقد أتاحت الدولة امكانية الاستعلام عن اخر مستجدات حركات النقل ونتائج حركة النقل الداخلي 1444 عبر موقع نظام نور، ولذلك قدمنا لكم في الفقرات السابقة رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج.