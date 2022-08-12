نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر منصة جدارة ومسار استعلام اسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة جدارة ومسار، دعت وزارة التعليم جميع المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية إلى ضرورة الاستعلام عن أسماء الترشيح الأولي لشغل الوظائف التعليمية التي يزيد عددها عن 11500 وظيفة تعليمية شاغرة بكافة التخصصات بجميع الادارات التعليمية في المملكة، مشيرة إلى أن من ظهر اسمه ضمن كشوف الترشيح الأولي في نتائج الوظائف التعليمية عليه الاستعداد لإجراء الاختبارات اللازمة واستكمال مسوغات التعيين حتى يتم استكمال عملية الترشح ليكون نهائياً.

طريقة استعلام أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة ومسار:-

أتاحت منصة جدارة ومسار أمام المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، إمكانية الاستعلام عن أسماء المرشحين مبدئيا للشغل تلك الوظائف وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

يتم تسجيل الدخول على موقع جدارة باستخدام حساب النفاذ الوطني في منصة أبشر.

الانتقال إلى منصة مسار.

يتم الانتقال إلى نتائج الوظائف التعليمية.

فى حالة ظهور اسم المستعلم ضمن أسماء المرشحين مبدئياً، فيجب عليه الاستعداد من أجل استكمال إجراءات التعيين وذلك وفق التاريخ المحدد.

ستقوم وزارة التعليم بإرسال رسائل نصية إلى المرشحين والمرشحات على هواتفهم المسجلة ضمن إجراءات التسجيل في منصة جدارة وذلك لتأكيد الترشيح المبدئي لهم.

كيفية استكمال مسوغات التعيين في الوظائف التعليمية؟

أكدت وزارة التعليم بأن أسماء الترشيح الأولي لشغل تلك الوظائف ستكون نهائياً بعد أن يتم استكمال مسوغات وإجراءات التعيين، وذلك بعد أن يقوم المرشح بإجراء ما يلي:-

أن يجتاز المرشح اختبار المقابلة الشخصية.

أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد.

أن يقوم باستيفاء متطلبات ومسوغات واجتياز شروط شغل الوظيفة في المدة من 16 وحتى 27 محرم الجاري.

كيفية المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف التعليمية المعلن عنها؟

قالت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، بأن المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف التعليمية الشاغرة المعلن عنها، سوف تكون بناءً على 3 معايير رئيسية وهذه المعايير هي:-

أقدمية التخرج.

المعدل التراكمي الحاصل عليه المتقدم في الشهادة الجامعية لشغل الوظائف.

درجات اختبار الرخصة المهنية سواء بالاختبار التربوي العام، واختبار التخصص.

وفي ذات السياق فقد أكدت وزارة التعليم على أنه يجب أن يحقق المتقدم لشغل الوظائف التعليمية المعايير المهنية، وكافة الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة، واجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظائف.