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درجات تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات عبر موقع التنسيق ودرجات القبول بكليات الهندسة والطب والآثار علمي وادبي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات عبر موقع التنسيق ودرجات القبول بكليات الهندسة والطب والآثار علمي وادبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة  

 

الكلية

 

 

 

 

الحد الأدنى

 

 

 

 

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

 

 

 

 

359

 

 

 

 

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

 

 

 

 

352

 

 

 

 

ألسن كفر الشيخ

 

 

 

 

350

 

 

 

 

سياسة واقتصاد السويس

 

 

 

 

349

 

 

 

 

سياسة واقتصاد بني سويف

 

 

 

 

344

 

 

 

 

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

 

 

 

 

341

 

 

 

 

ألسن عين شمس

 

 

 

 

340

 

 

 

 

إعلام القاهرة

 

 

 

 

339

 

 

 

 

ألسن الفيوم

 

 

 

 

339

 

 

 

 

إعلام المنوفية

 

 

 

 

336

 

 

 

 

ألسن بني سويف

 

 

 

 

335

 

 

 

 

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

 

 

 

 

334

 

 

 

 

ألسن المنيا

 

 

 

 

333

 

 

 

 

ألسن أسوان

 

 

 

 

333

 

 

 

 

آثار الزقازيق بصان الحجر

 

 

 

 

332

 

 

 

 

ألسن سوهاج

 

 

 

 

332

 

 

 

 

ألسن الأقصر

 

 

 

 

331

 

 

 

 

إعلام بني سويف

 

 

 

 

330

 

 

 

 

آثار دمياط

 

 

 

 

330

 

 

 

 

آثار عين شمس

 

 

 

 

329

 

 

 

 

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

 

 

 

 

329

 

 

 

 

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

 

 

 

 

329

 

 

 

 

آثار القاهرة

 

 

 

 

328

 

 

 

 

إعلام جنوب الوادي

 

 

 

 

326

 

 

 

 

آثار الفيوم

 

 

 

 

325

 

 

 

 

آثار ولغات مطروح

 

 

 

 

325

 

 

 

 

آثار أسوان

 

 

 

 

324

 

 

 

 

آثار الأقصر

 

 

 

 

323

 

 

 

 

آثار سوهاج

 

 

 

 

322

 

 

 

 

الاعاقة والتأهيل بني سويف

 

 

 

 

321

 

 

 

 

آثار جنوب الوادي

 

 

 

 

321

 

 

 

 

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

 

 

 

 

321

 

 

 

 

تربية الإسكندرية

 

 

 

 

318

 

 

 

 

تربية الزقازيق

 

 

 

 

317

 

 

 

 

تربية عين شمس

 

 

 

 

316

 

 

 

 

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

 

 

 

 

315

 

 

 

 

حقوق سوهاج

 

 

 

 

315

 

 

 

 

تربية بور سعيد

 

 

 

 

314

 

 

 

 

آداب العريش

 

 

 

 

314

 

 

 

 

تربية المنصورة

 

 

 

 

312

 

 

 

 

تربية طنطا

 

 

 

 

311

 

 

 

 

تربية بنها

 

 

 

 

310

 

 

 

 

آداب القاهرة

 

 

 

 

308

 

 

 

 

فنون جميلة (فنون) حلوان

 

 

 

 

307

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

 

 

 

 

307

 

 

 

 

تربية دمنهور

 

 

 

 

306

 

 

 

 

تربية المنيا

 

 

 

 

305

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

 

 

 

 

304

 

 

 

 

تربية كفر الشيخ

 

 

 

 

303

 

 

 

 

تربية المنوفية بشبين الكوم

 

 

 

 

303

 

 

 

 

تربية حلوان

 

 

 

 

302

 

 

 

 

فنون جميلة (فنون) المنصورة

 

 

 

 

300

 

 

 

 

آداب عين شمس

 

 

 

 

300

 

 

 

 

تربية مطروح

 

 

 

 

300

 

 

 

 

تربية سوهاج

 

 

 

 

299

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

 

 

 

 

299

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

 

 

 

 

298

 

 

 

 

تجارة القاهرة

 

 

 

 

298

 

 

 

 

تربية مدينة السادات

 

 

 

 

297

 

 

 

 

تربية جنوب الوادي

 

 

 

 

296

 

 

 

 

آداب الإسكندرية

 

 

 

 

295

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

 

 

 

 

295

 

 

 

 

تربية بنات عين شمس

 

 

 

 

295

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

 

 

 

 

294

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة المنصورة

 

 

 

 

294

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

 

 

 

 

293

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

 

 

 

 

293

 

 

 

 

تجارة دمياط

 

 

 

 

293

 

 

 

 

تربية الفيوم

 

 

 

 

293

 

 

 

 

تجارة المنصورة

 

 

 

 

292

 

 

 

 

آداب حلوان

 

 

 

 

292

 

 

 

 

تجارة عين شمس

 

 

 

 

292

 

 

 

 

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية

 

 

 

 

291

 

 

 

 

تجارة الإسكندرية

 

 

 

 

291

 

 

 

 

تجارة وإدارة أعمال حلوان

 

 

 

 

290

 

 

 

 

آداب بنها

 

 

 

 

290

 

 

 

 

حقوق بور سعيد

 

 

 

 

290

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

 

 

 

 

289

 

 

 

 

آداب المنصورة

 

 

 

 

289

 

 

 

 

تجارة الزقازيق

 

 

 

 

289

 

 

 

 

تربية أسيوط

 

 

 

 

289

 

 

 

 

تجارة جنوب الوادي

 

 

 

 

287

 

 

 

 

تربية (طفولة) طنطا

 

 

 

 

287

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة المنوفية

 

 

 

 

287

 

 

 

 

تربية بني سويف

 

 

 

 

286

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

 

 

 

 

286

 

 

 

 

فنون جميلة (فنون) أسيوط

 

 

 

 

286

 

 

 

 

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

 

 

 

 

285

 

 

 

 

حقوق دمياط

 

 

 

 

285

 

 

 

 

تربية السويس

 

 

 

 

284

 

 

 

 

تربية نوعية الزقازيق

 

 

 

 

284

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

 

 

 

 

284

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

 

 

 

 

284

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

 

 

 

 

283

 

 

 

 

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

 

 

 

 

283

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

 

 

 

 

283

 

 

 

 

آداب بور سعيد

 

 

 

 

283

 

 

 

 

آداب انتساب موجه القاهرة

 

 

 

 

282

 

 

 

 

فنون جميلة (فنون) المنيا

 

 

 

 

282

 

 

 

 

تربية نوعية القاهرة

 

 

 

 

282

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة أسيوط

 

 

 

 

282

 

 

 

 

تجارة بور سعيد

 

 

 

 

282

 

 

 

 

دار العلوم القاهرة

 

 

 

 

281

 

 

 

 

تربية (طفولة) الإسكندرية

 

 

 

 

281

 

 

 

 

آداب الزقازيق

 

 

 

 

281

 

 

 

 

آداب بنات عين شمس

 

 

 

 

281

 

 

 

 

تربية (طفولة) عين شمس

 

 

 

 

281

 

 

 

 

آداب طنطا

 

 

 

 

280

 

 

 

 

آداب وعلوم إنسانية السويس

 

 

 

 

280

 

 

 

 

تجارة كفر الشيخ

 

 

 

 

280

 

 

 

 

تجارة بنها

 

 

 

 

280

 

 

 

 

تربية (طفولة) كفر الشيخ

 

 

 

 

280

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

 

 

 

 

280

 

 

 

 

تجارة انتساب موجه القاهرة

 

 

 

 

280

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة القاهرة

 

 

 

 

279

 

 

 

 

تربية نوعية طنطا

 

 

 

 

279

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

 

 

 

 

279

 

 

 

 

آداب دمياط

 

 

 

 

279

 

 

 

 

تجارة أسوان

 

 

 

 

279

 

 

 

 

فنون جميلة (فنون) الأقصر

 

 

 

 

278

 

 

 

 

آداب انتساب موجه عين شمس

 

 

 

 

278

 

 

 

 

تربية رياضية بنات بنها

 

 

 

 

278

 

 

 

 

تربية نوعية الإسكندرية

 

 

 

 

278

 

 

 

 

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

 

 

 

 

278

 

 

 

 

آداب المنوفية بشبين الكوم

 

 

 

 

277

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

 

 

 

 

277

 

 

 

 

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

 

 

 

 

277

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة دمنهور

 

 

 

 

277

 

 

 

 

آداب انتساب موجه الإسكندرية

 

 

 

 

277

 

 

 

 

آداب الوادي الجديد

 

 

 

 

276

 

 

 

 

حقوق المنيا

 

 

 

 

276

 

 

 

 

آداب كفر الشيخ

 

 

 

 

276

 

 

 

 

تجارة العريش

 

 

 

 

276

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة الفيوم

 

 

 

 

276

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

 

 

 

 

275

 

 

 

 

تربية دمياط

 

 

 

 

275

 

 

 

 

تجارة طنطا

 

 

 

 

275

 

 

 

 

آداب الفيوم

 

 

 

 

275

 

 

 

 

تربية جنوب الوادي بالغردقة

 

 

 

 

275

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة المنيا

 

 

 

 

274

 

 

 

 

آداب أسوان

 

 

 

 

274

 

 

 

 

آداب دمنهور

 

 

 

 

274

 

 

 

 

تجارة دمنهور

 

 

 

 

274

 

 

 

 

تجارة انتساب موجه عين شمس

 

 

 

 

274

 

 

 

 

تجارة المنوفية بشبين الكوم

 

 

 

 

274

 

 

 

 

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

 

 

 

 

273

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة بني سويف

 

 

 

 

273

 

 

 

 

آداب انتساب موجه حلوان

 

 

 

 

273

 

 

 

 

تجارة السويس

 

 

 

 

273

 

 

 

 

تربية طفولة مبكرة مطروح

 

 

 

 

273

 

 

 

 

آداب انتساب موجه بنها

 

 

 

 

272

 

 

 

 

حقوق القاهرة

 

 

 

 

272

 

 

 

 

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

 

 

 

 

272

 

 

 

 

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان

 

 

 

 

272

 

 

 

 

تربية نوعية المنصورة

 

 

 

 

272

 

 

 

 

تربية نوعية كفر الشيخ

 

 

 

 

271

 

 

 

 

آداب انتساب موجه المنصورة

 

 

 

 

271

 

 

 

 

تجارة بني سويف

 

 

 

 

270

 

 

 

 

تجارة مدينة السادات

 

 

 

 

270

 

 

 

 

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

 

 

 

 

270

 

 

 

 

حقوق عين شمس

 

 

 

 

270

 

 

 

 

تجارة سوهاج

 

 

 

 

270

 

 

 

 

آداب سوهاج

 

 

 

 

270

 

 

 

 

تربية نوعية بور سعيد

 

 

 

 

270

 

 

 

 

تجارة أسيوط

 

 

 

 

270

 

 

 

 

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

 

 

 

 

270

 

 

 

 

تربية نوعية عين شمس

 

 

 

 

270

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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