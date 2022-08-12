المستشار الألمانى يدعو لإحياء مشروع خط للغاز يربط البرتغال بأوروبا الوسطى

جدة - نرمين السيد - دعا المستشار الألمانى أولاف شولتس، أمس الخميس، إلى مد خط أنابيب بين البرتغال وأوروبا الوسطى يمر عبر فرنسا، قائلاً إن القارة تفتقر إلى مثل هذا الخط "بشكل كبير" فى سياق أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب فى أوكرانيا.





إحياء مشروع ميدكات

وحسبما نقلت "يورونيوز"، قال شولتس خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة برلين: "أبديت اهتمامًا كبيرًا بخط الأنابيب الذى نفتقر إليه اليوم بشكل كبير للأسف، وهو خط الأنابيب الذى كان ينبغى أن نبنيه بين البرتغال وإسبانيا مرورًا بفرنسا إلى أوروبا الوسطى".

وأضاف المستشار الألمانى، أن خط أنابيب الغاز هذا "كان ليساهم اليوم إلى حدٍ كبير فى التخفيف" من حدة الوضع الذى تعانيه الإمدادات.

وتابع شولتس: "اقترحت أن ننكب على مشروع كهذا، مع نظرائى الإسبانى والبرتغالى وكذلك خلال محادثات مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين".

مشروع مكلف دون جدوى

ولم يقدم المستشار الألمانى المزيد من التفاصيل حول خط الأنابيب المشار إليه، إذ تم إطلاق مشروع خط أنابيب الغاز المعروف باسم "ميدكات MidCat" فى عام 2013 بين كتالونيا الواقعة فى شمال شرق إسبانيا وجنوب شرق فرنسا.

إلا أنه تم التخلى عنه فى 2019 لعدم وجود اتفاق على تمويله، وبسبب غياب الدعم الفعلى له من جانب فرنسا التى لم تقتنع بجدوى المشروع.

وتشير دراسة جدوى طلبتها المفوضية الأوروبية عام 2018، إلى أن هذه البنية التحتية ستتكلف أكثر من 440 مليون يورو، ولن تكون مربحة ولا ضرورية.

مخاوف أوروبا

ومنذ خفضت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، أصبحت مسألة أمن الطاقة فى ألمانيا وأوروبا أمرًا ملحًا، إذ تشعر بلدان الغرب بالقلق حيال نقص الغاز خلال الشتاء المقبل.