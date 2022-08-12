تونس: مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة جنديين اثنين بعد اشتباكات فى القصرين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، مقتل عدد من العناصر الإرهابية وإصابة جنديين اثنين، بعد اشتباكات بين مجموعة إرهابية وقوات الجيش فى ولاية القصرين، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، كشف الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية، الرائد محمد زكرى، عن وقوع اشتباكات بين قوات الجيش ومجموعة إرهابية فى ولاية القصرين. وحسبما ذكر موقع إذاعة "موزاييك" التونسية المحلية، فقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية، وجرح جنديين اثنين، أثناء مهمة عملياتية بجبل السلوم، فى ولاية القصرين. وأضاف الناطق باسم وزارة الدفاع التوسية، أن المصابين من قوات الجيش نُقلوا إلى المستشفى العسكرى للعلاج، وحالتهما مستقرة.

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