عاجل- الاتحاد الأوروبى يبحث منع إصدار تأشيرات دخول للروس نهاية الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - يبحث الاتحاد الأوروبى منع إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس إلى دول أوروبا بحلول نهاية الشهر الجارى، حسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية منذ قليل.





وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورجير، قد نفى فى مطلع أغسطس الجارى، وجود قرارات فى الاتحاد الأوروبى بوقف إصدار تأشيرات "الشنجن" للمواطنين الروس.

وقال بورجير حول مبادرة إستونيا فى هذا الشأن، حينذاك، إنه "فى الوقت الحالى لا توجد قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبى من شأنها أن تجعل من الممكن إلغاء إصدار تأشيرات شنجن للمواطنين الروس".

وكان وزير خارجية إستونيا، أورماس رينسلو، أعلن فى وقت سابق، أن بلاده ستقوم بإعداد مقترح لوقف دخول المواطنين الروس إلى أوروبا بشكل عام، لافتا إلى توقف إستونيا عن إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين الروس، لكنهم يواصلون الوصول إلى البلاد باستخدام تأشيرات شنجن التى تم الحصول عليها فى الدول الأخرى.