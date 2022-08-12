العالم اليوم - ثقة المستهلك الأميركي ترتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 05:19 مساءً - أظهر مسح يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بصورة أكبر في أغسطس من مستوى قياسي منخفض في وقت سابق من الصيف الحالي، وتراجعت توقعات الأسر الأميركية للتضخم على المدى القريب مرة أخرى على خلفية انخفاض أسعار البنزين.

وجاءت القراءة الأولية لجامعة ميشيغان في أغسطس على المؤشر العام لثقة المستهلك عند 55.1، ارتفاعا من 51.5 في الشهر السابق. وكان المؤشر قد سجل مستوى منخفضا قياسيا عند 50 في يونيو.

وكانت القراءة الأولية لشهر أغسطس أعلى من متوسط التوقعات البالغ 52.5 بين الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم.

وانخفضت توقعات التضخم لسنة واحدة في الاستطلاع إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند 5.0 بالمئة من 5.2 بالمئة، في حين ارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.0 بالمئة من 2.9 بالمئة لتظل ضمن النطاق الذي ساد العام الماضي.

وكانت وزارة العمل الأميركية، قالت يوم الأربعاء الماضي، إن معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي تباطأ بأكثر من التوقعات، ليصل إلى 8.5 بالمئة، بفضل انخفاض أسعار البنزين، بعد أن قفز إلى 9.1 بالمئة في يونيو، وهو ما شجع المستثمرين على تقليص رهاناتهم على زيادة ثالثة لأسعار الفائدة الأميركية قدرها 75 نقطة أساس في سبتمبر المقبل.

وعلى مدى شهر واحد، بلغ التضخم صفرا، مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بشهر يونيو، علما أنها كانت قد ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة الشهر السابق مقارنة بشهر مايو.