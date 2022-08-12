العالم اليوم - المؤشرات الأميركية ترتفع وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع

انتم الان تتابعون خبر المؤشرات الأميركية ترتفع وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 05:19 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، اليوم الجمعة، إذ يتجه مؤشرا "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل انحسار الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع شديد آخر لأسعار الفائدة بعد صدور بيانات هذا الأسبوع عن تضخم أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي عند الفتح 94.05 نقطة، أو بنسبة 0.28 بالمئة، إلى 33430.72 نقطة.

وسجل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" ارتفاعا بواقع 17.75 نقطة، أو بنسبة 0.42 بالمئة في بداية التداولات ليصل إلى 4225.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر "ناسداك" المجمع 86.40 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 12866.31 نقطة.

وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، إلى 8.5 بالمئة في يوليو الماضي على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات، لكنه لا يزال عند مستوياته المرتفعة الأعلى منذ أكثر من 40 عاما.

وعزز التراجع في معدل التضخم من شهية المستثمرين لشراء الأسهم، إذ يرى المستثمرون أن تراجع معدلات التضخم قد يخفف من حدة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.