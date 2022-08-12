العالم اليوم - أسعار الواردات الأميركية تنخفض لأول مرة في 7 أشهر

انتم الان تتابعون خبر أسعار الواردات الأميركية تنخفض لأول مرة في 7 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 05:19 مساءً - قالت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إن أسعار واردات الولايات المتحدة سجلت أول انخفاض لها في سبعة أشهر في يوليو، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية.

وأظهرت البيانات أن أسعار الواردات تراجعت الشهر الماضي 1.4 بالمئة، وهي نسبة أكثر من المتوقع، بعد ارتفاعها 0.3 بالمئة في يونيو. ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020. وخلال 12 شهرا حتى نهاية يوليو، زادت أسعار الواردات 8.8 بالمئة بعد ارتفاعها 10.7 بالمئة في يونيو.

كان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، بنسبة 1.0 بالمئة عن يونيو.

ويأتي التقرير بعد مؤشرات أولية أخرى هذا الأسبوع على أن التضخم قد بلغ ذروته، إذ ظلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة دون تغيير في يوليو، بسبب الهبوط الحاد في تكلفة البنزين، بعد ارتفاعها 1.3 بالمئة في يونيو. كما انخفضت أسعار المنتجين الشهر الماضي بفضل تراجع تكاليف الطاقة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد 7.5 بالمئة الشهر الماضي بعد صعودها 6.2 بالمئة في يونيو. وتراجعت أسعار البترول 6.8 بالمئة بينما انخفضت تكلفة المواد الغذائية المستوردة 0.9 بالمئة، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد منذ نوفمبر 2020.