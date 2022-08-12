الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 140 عامل إغاثة خلال2021

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه، قالت المنظمة الأممية، إن عدد موظفى الإغاثة الذين قتلوا فى أماكن الصراعات أو نتيجة للهجمات هو الأعلى منذ 2013، لافتة إلى أن المكتب ينسق استجابة الطوارئ العالمية خلال الأزمات الإنسانية.

وبحسب التقرير الأممى، لقى أغلب من قتلوا حتفهم بالرصاص، وكان السبب الثانى الأكثر شيوعًا هو الغارات أو عمليات القصف، التى وقع معظمها فى سوريا، كما أصيب 203 عامل إغاثة وتم اختطاف 117 خلال نفس الفترة.

وأضاف التقرير أنه تم مهاجمة 168 عامل إغاثة بينما كانوا يحاولون تقديم المساعدة ما أدى إلى 44 حالة وفاة خلال العام الجارى.

ومن جانبه، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، إن "الاحتياجات الإنسانية وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق، ويعمل عمال الإغاثة فى بيئات أكثر خطورة".

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ينس لايركه، إن هناك المزيد من الأشخاص حول العالم أكثر من أى وقت على الإطلاق فى حاجة إلى مساعدة إنسانية، ويعيش 300 مليون فى مناطق الأزمات.