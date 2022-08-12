كوريا الجنوبية تعلن العفو الرئاسى عن وريث سامسونج لإنقاذ الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - أصدرت السلطات الرسمية فى كوريا الجنوبية عفوًا رئاسيًا، اليوم الجمعة، عن وريث مجموعة سامسونج ورئيسها الفعلى، لى جاى-يونج، فى خطوة تهدف لدعم الاقتصاد الوطنى لكوريا الجنوبية من خلال إطلاق سراح قادة الأعمال المدانين بالفساد لأسباب اقتصادية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال وزير العدل الكورى الجنوبى، هان دونج-هون، إن الملياردير لى جاى-يونج المدان بقضايا رشى واختلاس، سيعاد إلى منصبه، لمنحه فرصة للمساهمة فى تجاوز الأزمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أن قرار بالإفراج المشروط عن لى قد صدر فى أغسطس 2021، بعدما قضى 18 شهرًا فى السجن، أى أكثر من نصف مدة العقوبة المفترضة ضده، لافتة إلى أن ثروته تبلغ 7.9 مليارات، وفقًا لإحصاءات نشرتها "فوربس".

ومن المقرر أن يتيح العفو الصادر اليوم، العودة إلى العمل بشكل كامل عبر إلغاء قيود على التوظيف بعد مغادرة السجن كانت مدتها 5 سنوات.

وفى بيان لها، قالت وزارة العدل: "نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية، تدهورت ديناميكية وحيوية الاقتصاد الوطنى، ويخشى من أن يطول أمد الركود الاقتصادى"، مضيفة أن العفو صدر لتمكين لى وغيره من رؤساء الشركات البارزين الذين تقرر العفو عنهم أيضا الجمعة، من "قيادة عجلة النمو المتواصل للبلاد من خلال الاستثمار بشكل نشط فى قطاع التكنولوجيا وتوفير فرص عمل".

وبحسب "فرانس برس"، صدر عفو عن 3رجال أعمال بارزين آخرين، بينهم رئيس مجموعة "لوتى" شين دونج-بن، الذى حكم عليه بالسجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ بعد إدانته فى قضية رشى عام 2018.

وقالت الوزارة إن 1693 شخصا فى المجموع، بينهم سجناء يعانون من أمراض مزمنة وآخرين شارفت محكوميتهم على الانتهاء، على قائمة العفو قبل حلول ذكرى "يوم التحرير" السنوية الاثنين.

يذكر أن لى يتولى منصب نائب رئيس "سامسونج إلكترونيكس"، أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم. ويعادل إجمالى رأسمال المجموعة حوالى خمس إجمالى الناتج الداخلى لكوريا الجنوبية، إلا أنه خضع للسجن بتهم تتعلق بفضيحة فساد ضخمة أسقطت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك جيون-هى.



وجاء قرار العفو عن لى بعدما كشفت سامسونج عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 450 تريليون وون (346 مليار دولار) للسنوات الخمس المقبلة، بهدف جعلها رائدة فى قطاعات تتراوح من أشباه الموصلات إلى المنتجات الحيوية وخلق 80 ألف فرصة عمل جديدة.