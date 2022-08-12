عاجل- 5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، ففى بيانين منفصلين، أعلنت "سينوبيك" و"بتروتشاينا"، وهما من أكبر مجموعات الطاقة فى العالم، أنهما ستتقدمان بطلب "لانسحاب طوعى" من سوق المال الأمريكية.

كما أشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه صدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية "تشالكو" و"تشاينا لايف"، بجانب فرع لـ "سينوبك"، مقره فى شنغهاى.