العالم اليوم - أرباح إعمار العقارية تقفز 66 بالمئة في النصف الأول من 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 04:22 مساءً - ارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية الإماراتية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 66 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 6.11 مليار درهم (1.66 مليار دولار) قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات.

وأرجعت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، الزيادة في الأرباح للنمو في حجم الإيرادات، نتيجة للمبيعات العقارية القوية والنمو في أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكررة.

وسجلت إيرادات الشركة في النصف الأول 13.5 مليار درهم (6.69 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 10 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت المبيعات العقارية لشركة إعمار رقمًا قياسيا في النصف الأول من 2022 بلغ 17.6 مليار درهم (4.81 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5 بالمئة على أساس سنوي، مقابل مبيعات بقيمة 16.8 مليار درهم (4.58 مليار دولار) في عام 2021.

وذكرت الشركة أن حجم المبيعات المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز قد بلغ 47.9 مليار درهم (13 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022، موضحة أن مركز الشركة المالي قوي ويضمن لها إيرادات عالية وربحية وعوائد للمساهمين على المدى المنظور.