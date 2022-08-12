ألمانيا تعلن تعليق مهمتها العسكرية فى مالى إلى أجل غير مسمى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع الألمانية فى برلين، إنه تقرر وقف رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التى يجريها الجيش الألمانى فى مالى، الدولة الواقعة غرب إفريقيا.

وأشارت الدفاع الألمانية إلى أن قرارها يأتى بناء على رفض حكومة مالى المتكرر للتصريح للجيش الألمانى بالتحليق فوق أراضيها، وهى الرحلات التى كانت تستخدمها برلين لنقل القوات الألمانية والأفراد المشاركين فى المهمة فى إطار التناوب.