جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع الألمانية فى برلين، إنه تقرر وقف رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التى يجريها الجيش الألمانى فى مالى، الدولة الواقعة غرب إفريقيا.
وأشارت الدفاع الألمانية إلى أن قرارها يأتى بناء على رفض حكومة مالى المتكرر للتصريح للجيش الألمانى بالتحليق فوق أراضيها، وهى الرحلات التى كانت تستخدمها برلين لنقل القوات الألمانية والأفراد المشاركين فى المهمة فى إطار التناوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تعلن تعليق مهمتها العسكرية فى مالى إلى أجل غير مسمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.