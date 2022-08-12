استشهاد شاب فلسطينى متأثرًا بإصابته فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، فقد استشهد الشاب أنس خالد انشاصى، 22 عامًا، متأثرًا بإصابته خلال قصف لطيران الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 49 شهيدا بينهم 17 طفلاً و4 سيدات ونحو 360 مصابًا بجروح.
واستمر العدوان الإسرائيلى على غزة فى الفترة من 5 حتى 8 من شهر أغسطس الجارى.
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