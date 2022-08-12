فنزويلا تعيد تطبيع العلاقات مع كولومبيا وتعين سفير فى بوجوتا

وفى كلمة نقلتها قناة "فى تى فى" العامة، قال مادورو إن السفير الجديد، وزير الخارجية السابق فيليكس بلاسينسيا، قدم أوراق اعتماده للحكومة الكولومبية "وسيكون قريبًا فى بوجوتا".
وكانت فنزويلا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كولومبيا منذ 2019، عندما رفض الرئيس الكولومبى السابق اليمينى إيفان دوكى، الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو، وأيد فى المقابل إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا لفنزويلا بالوكالة.
كما أشار مادورو مرارًا إلى خطط مزعومة وضعها دوكى لإطاحته، إضافة إلى تبادل السفراء، تشمل عملية تطبيع العلاقات بين البلدين إعادة فتح الحدود المشتركة بالكامل. كما ستعيد كراكاس وبوغوتا علاقاتهما العسكرية، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.
وقال مادورو: "سنواصل خطوة بخطوة وبوتيرة ثابتة المضى قدما نحو إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية وإعادة بنائها".
وكان بيترو، وهو أول رئيس يساري فى تاريخ كولومبيا تم انتخابه فى 19 يونيو، أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيعيد العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بمجرد توليه منصبه فى 7 أغسطس.
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