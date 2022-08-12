عاجل- إرهابى يفجر نفسه بين قوات الأمن السعودية فى جدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئاسة أمن الدولة فى السعودية، اليوم الجمعة، أن إرهابيًا فجّر نفسه بحزام ناسف خلال تعقبه من قبل قوات الأمن، ما أدى إلى مقتله وإصابه مقيم و3 من رجال الأمن فى حى السامرة بمحافظة جدة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت رئاسة أمن الدولة، إن الإرهابى المشار إليه كان مطلوب أمنيًا، ويدعى عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكرى الشهرى، موضحة أنه تم رصد وجوده عند الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الماضى، فى حى السامر بمحافظة جدة. وأضافت رئاسة أمن الدولة السعودية أنه عند مباشرة إجراءات القبض على الإرهابى عبدالله بن زايد، بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.

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