نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Jadara3 نتائج جدارة للوظائف التعليمية.. أسماء المرشحين للوظائف التعليمية في القبول المبدئي ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 يتساءل الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن نتائج الوظائف التعليمية والتي تم طرحها من قبل وزارة التربية والتعليم بالسعودية، حيث قد صرحت مؤخرا وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج الوظائف التعليمية والإعلان عن أسماء الأشخاص الذين تم ترشيحهم لهذه الوظائف، حيث يمكن الاستعلام عن هذه الاسماء من خلال الموقع الإلكتروني، حيث قد بلغ عدد الأشخاص المرشحين ١١٥٤٧ مرشح وذلك لوظائف هذا العام ١٤٤٤، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية .

طريقة الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية

ونتابع معكم كيفية الاستعلام عن نتائج جدارة للوظائف التعليمية لعام ١٤٤٤ وذلك عن طريق رابط منصة جدارة وذلك تسهيلا على الأشخاص من حيث معرفة قائمة المرشحين لهذه الوظائف.

• أولا يتم الدخول والتسجيل على رابط منصة جدارة وهو موضح كالتالي services.maser.com

• قم بتسجيل الاسم والرقم السري الخاص بك على موقع جدارة.

• ثم يقوم الشخص بعد ذلك بالدخول على الصفحة الرئيسية للموقع ومن ثم يدخل على بوابة نتائج الوظائف التعليمية ١٤٤٤

• وسوف يظهر له قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم ترشيحهم للقبول بالوظائف التعليمية.

• وأنه من المفترض على هؤلاء الاشخاص الذين تم اختيارهم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة منهم خلال الفترة من ١٦ وحتي يوم ١٧ من شهر محرم.

شروط القبول بالوظائف التعليمية ١٤٤٤

ونتابع معكم الشروط التي يتم القبول على أساسها للتقدم إلى وظائف التعليم التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم بالسعودية، ونوضح لكم أهم هذه الشروط كالتالي.

• أولا لأبد على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ويقيم داخل المملكة العربية السعودية.

• ألا يكون يعمل بأي وظيفة أخري سوء في القطاع العام أو الخاص، ويكون متفرغ لهذه الوظيفة.

• أن يكون الشخص المتقدم حسن السلوك والسمعة وليس عليه أي عقوبة جنائية.

• أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد قاموا بإجراء مقابله شخصية خاصة بالوظيفة واجتازوا هذه المقابلة بنجاح، وذلك شرط أساسي للقبول بالوظائف التعليمية.

• أن يكون الشخص المتقدم أو المتقدمة للوظيفة حاصلة على شهادة الثانوية العامة بالسعودية.