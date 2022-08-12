نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج جداره 1444-2022 | اسماء المرشحين الوظائف التعليمية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسماء المرشحين الوظائف التعليمية 1444، نشرت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية يوم أمس نتائج الوظائف التعليمية 1444 مبدئيا، حيث أكدت الوزارة عن انتهائها من انتقاء المقبولين مبدئيا على أن يتم الانتقال للمرحلة الثانية وفقا لضوابط وشروط معينة، كما أكدت الوزارة أيضا أن الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية يتم إلكترونياً عبر منصة جدارة وذلك توفيرا لجهد ووقت المعلمين والمعلمات، وفي المقال التالي عبر موقع ثقفني الإخباري سنزودكم برابط الاطلاع على كشوف المقبولين في الوظائف التعليمية جدارة مسار ١٤٤٤.

اسماء المرشحين الوظائف التعليمية 1444

يمكن لجميع المرشحين بالوظائف التعليمية 1444 الاطلاع على النتائج من خلال طريقتين بسيطتين جدا الأولى وهي الأسهل وهي بمسح الكود المرئي المرفق بالصورة أدناه للتمكن من الاطلاع على النتائج والطريقة الأخرى وهي عبر الدخول على منصة جدارة واتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالوصول إلى منصة جدارة.

بعد ذلك، املأ جميع الخانات الفارغة بالمعلومات المطلوبة.

ثم انقر فوق “تسجيل الدخول”.

عليك الآن بالضغط على زر “الاستعلام عن النتائج”.

وستظهر لك عزيز القارئ نتائج الوظائف التعليمية 1444

الوثائق المطلوبة من المقبولين في الوظائف التعليمية 1444

كما ذكرنا سابقا أعزاءنا فوزارة التربية والتعليم نشرت نتائج الوظائف التعليمية 1444 مبدئيا، على أن يتم الانتقاء النهائي في المرحلة الثانية وفق ضوابط وشروط معينة، حيث يجب على المقبولين اجتياز مقابلة شخصية كما يجب عليهم اجتياز الفحص الطبي المعتمد من وزارة التربية والتعليم السعودية كما يجب عليهم إحضار بعض المستندات والتي وضعناها لكم في النقاط التالية:

بطاقة الهوية الوطنية.

صورة طبق الأصل من الدبلوم التربوي ونسخة أصلية.

صورة طبق الأصل من كشف الدرجات مع نسخة أصلية.

وثيقة التخرج ونسخة منها.

نتائج جدارة ١٤٤٤ موعد المطابقة

في السياق ذاته أكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد المطابفة سيكون بتاريخ 16 محرم 1444 وتستمر حتى يوم 27 محرم 1444، كما نوهت الوزارة أن الوثائق المطلوبة المذكورة سابقا يجب إحضارها خلال هاته الفترة.

إلى هنا أعزائنا نكون قد أنهينا مقالنا وعرضنا لكم اسماء المرشحين الوظائف التعليمية 1444 والثائق المطلوبة خلال موعد المطابقة.